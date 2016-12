Rob Burke, la magie de Jacaranda et la médaille du souverain pour les bénévoles

Rob Burke, un enseignant de l’Île-du-Prince-Édouard au Canada atlantique a vu cette année son travail auprès des orphelins du Malawi être reconnu par le Gouverneur général du Canada.

Monsieur Burke a reçu la médaille du souverain pour les bénévoles, une reconnaissance à la suite de sa ténacité et son altruisme quand il a réussi à amasser plus d’un million de dollars pour l’école Jacaranda pour orphelins au Malawi (Jacaranda School for Orphans in Malawi).

Rob Burke enseigne aujourd’hui au collège Ridley de St-Catherines dans le sud de l’Ontario. Il a déjà exercé son métier en Équateur, en Turquie et aussi en Chine, cette fois à l’école américaine de Shanghai (China’s Shanghai American School).

Comment est arrivé le Malawi dans sa vie?

C’est lors d’un voyage dans ce pays d’Afrique, alors qu’il était en poste à Shanghai qu’il a été frappé par les nombreux orphelins de la capitale, Lilongwe.

Avec ses étudiants chinois, il participait à la construction d’une maison appelée Habitat for Humanity home. Rob Burke a participé à quatorze projets du genre un peu partout sur la planète.

Sept ans déjà

Depuis sept ans et à une douzaine de reprises, Rob Burke a visité l’école Jacaranda, emmenant chaque fois avec lui des étudiants de l’endroit où il était en poste pour donner un coup de main.

« We’d look for what is their biggest need at this time. OK, the bathrooms were that first thing. But then it was, OK, kids are getting sick and they’re not able to go to school. They need a nurse at school, so we decided that would be the next project. Let’s hire a nurse and build a nurses’s clinic. »

(trad.: Notre première implication a été de construire des toilettes saines. Par la suite, nous avons remarqué que, trop souvent les enfants étaient malades et ne pouvaient pas aller à l’école. L’école avait besoin d’une infirmière, cela a été notre projet suivant. Puis, nous avons construit une clinique.)

Rob Burke a aussi participé à la reconstruction de résidences pour les élèves, endommagées par des inondations il y a quelques années.

Jacaranda

C’est dans le regard des étudiants qu’il emmène que Rob Burke voit des parcelles de magie de temps en temps.

« They’re surprised how many similarities they have with these students [who] come from the poorest backgrounds one could imagine, but the kids still had passions to go on in education and graduate from school and be successful so that they could give back to their community. »

(Trad.: Ils sont étonnés de constater à quel point il y a des similitudes entre ces élèves qui viennent des milieux des plus pauvres qu’on puisse imaginer et qui ont la passion d’apprendre, d’obtenir un diplôme et de réussir afin de redonner à leur communauté.)

