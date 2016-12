Pensions: fini le double prélèvement des cotisations entre Ottawa et Pékin

L’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Chine entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Le ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, en a fait l’annonce mercredi.

Grâce à cet accord sur la sécurité sociale, des entreprises canadiennes et leurs employés travaillant temporairement en Chine, pourront de continuer à contribuer au Régime de pensions du Canada (RPC). Désormais, les employeurs canadiens et leurs employés ne seront plus obligés de cotiser conjointement au Régime de pensions du Canada et à son équivalent en Chine pour le même travail.

La nouvelle entente permettra aux entreprises canadiennes en Chine de réaliser des économies substantielles et d’augmenter leur compétitivité économique. Les entreprises chinoises et leurs employés travaillant au Canada bénéficieront des mêmes avantages.

Jean-Yves Duclos, député de Québec et Ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, estime que la nouvelle entente sera bénéfique tant aux entreprises canadiennes qu’à leurs homologues chinoises © Alexandra Angers

La Chine est le deuxième partenaire commercial le plus important du Canada, derrière les États-Unis. Ottawa et Pékin promettent de travailler inlassablement à l’établissement des liens commerciaux, économiques et interpersonnels mutuellement avantageux et en accord tant avec les valeurs des Canadiens qu’avec l’objectif de prospérité du Canada pour ses citoyens.

Profitant de de la première visite au Canada du premier ministre du Conseil d’État de la Chine, Li Keqiang en septembre 2016, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et son hôte avaient salué cette entente sur la sécurité sociale

Le Canada a signé 59 accords internationaux de sécurité sociale, dont 58 seront en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

