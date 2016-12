Tempête majeure au Québec: un demi-mètre de neige attendu!

Une importante tempête de neige s’abat sur le Québec ce jeudi. La tempête a commencé à déferler sur le sud-ouest de la province en matinée et devrait atteindre l’est du Québec en fin de journée.

Les plus fortes précipitations s’abattront sur Charlevoix, la Gaspésie et la Côte-Nord la nuit prochaine, ainsi que vendredi matin.

Certaines régions du Québec s’attendent à recevoir 30 à 50 cm de neige © Radio-Canada

Jusqu’à 50 centimètres sont attendus dans Charlevoix et dans les Chics-Chocs en Gaspésie. De forts vents pourraient également souffler.

Environnement et changement climatique Canada (ECCC) prévoit des accumulations allant de 25 à 35 centimètres de neige sur le centre du Québec.

La région de Montréal, relativement épargnée si l’on ose dire, ne devrait recevoir qu’entre 10 et 15 centimètres de neige. Robert Michaud, météorologue à ECCC explique.

Le Nouveau-Brunswick, province voisine du Québec, devrait recevoir également jusqu’à 20 cm de neige dans la nuit de jeudi à vendredi. La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.quant à elles devraient être balayées par de forts vents avec des rafales à 90 km/h.

Le climat hivernal au Canada est l’un des plus rigoureux au monde. Il est marqué par une grande variété de conditions dangereuses, dont le froid extrême, les blizzards réduisant la visibilité et les terribles tempêtes de verglas. Des conditions plus typiques des saisons plus chaudes telles que de fortes pluies ou des éclairs peuvent même survenir en hiver.

La tempête de neige qui s’abat sur le Québec est source de désagréments pour bien des automobilistes © PC / PC/Andrew Vaughan

Le 26 décembre, une pluie verglaçante s’est abattue sur le Québec, causant d’importantes pannes de courant à travers la province.

Quelque 17 000 clients d’Hydro-Québec ont été privés d’électricité. Plus d’une centaine de sorties de route et de collisions ont été enregistrées sur les routes de la province, particulièrement dans la grande région de Montréal, Seule bonne nouvelle, ces accidents causés par des intempéries n’ont causé ni décès, ni blessures graves.