Briser la solitude des aînés en perte d’autonomie, le temps des fêtes

Les fêtes de fin d’année sont généralement une occasion de retrouvailles et de réjouissances. Mais elles peuvent aussi être un moment de solitude et de tristesse surtout pour les personnes seules. Le tableau peut être encore plus sombre lorsqu’on est en perte d’autonomie, et de surcroît, âgé.

C’est pour cette raison que depuis le 16 décembre 2016 et jusqu’au 1er janvier 2017, l’Association des établissements privés conventionnés (AEPC) du Québec mène une campagne sociale dont l’objectif est de permettre à chaque résident d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du réseau privé conventionné de recevoir au moins une visite pendant la période des fêtes de fin d’année.

La campagne a pour thème #7000vies7000visites. Annick Lavoie, directrice générale de l’AEPC explique l’initiative.

Le réseau social d’un aîné peut influencer positivement de bonnes habitudes en matière de santé © Radio-Canada

Les membres de l’AEPC ont organisé une série d’activités destinées à réunir les résidents et leurs familles et de fait, permettre aux personnes hébergées de passer belles fêtes. Car même si dans un centre d’hébergement, les résidents ne sont pas vraiment seuls et ils sont pris en charge au quotidien, rien ne remplace la chaleur de sa famille et de ses amis au moment où on accueille la nouvelle année.

L’isolement social, on le sait, a une incidence sur la santé psychologique et cognitive, surtout des aînés. L’absence d’un réseau de soutien social, selon le Conseil national des aînés du Canada, peut causer une augmentation de 60 % du risque de démence et de régression cognitive, tandis que les modes de vie socialement intégrés protègent contre la démence et bien d’autres désagréments psychologiques et physiques.

Depuis quatre ans, l’AEPC et ses membres s’emploient à sensibiliser la population aux bienfaits des visites à leurs résidents en grande perte d’autonomie.