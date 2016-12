La première route solaire au monde a été inaugurée par la ministre française de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, dans le village de Tourouvre-au-Perche, en Normandie. Des panneaux solaires tapissent cette route de 1 km et génèrent de la lumière qui l’éclaire. S’agit-il d’une solution économique, viable et qui peut être généralisée?

La route pavée de cellules photovoltaïques (collées sur l’asphalte) a été ouverte au public le 22 décembre dernier. Ces cellules – qui ressemblent, à certains égards, aux panneaux usuels qu’on trouve notamment sur les toits des maisons – sont équipées d’une nouvelle technologie baptisée Wattway, qui leur permet de « supporter le poids de toutes sortes de véhicules, y compris les poids lourds, tout en assurant une bonne adhérence entre les pneus et la chaussée », selon le maître d’oeuvre de la réalisation, la compagnie Colas. Ce kilomètre de route solaire a coûté 7,05 millions de dollars. Le prix du watt-crête revient à 24 $ pour la route solaire, comparativement à presque 2 $ pour les panneaux solaires traditionnels. Un coût jugé exorbitant par de nombreux critiques, dont des défenseurs des énergies renouvelables.

Des questions demeurent toutefois sans réponses à propos de cette route solaire. Quelle est la durée de vie de ces cellules exposées à une circulation continue et quelle sera leur efficacité, étant donné qu’elles sont installées à plat et non inclinées vers le soleil? Quel serait le rendement des panneaux photovoltaïques dans des conditions climatiques difficiles, notamment lors d’une tempête de neige? Quels seront les coûts d’entretien?

Les promoteurs soulignent que cette route est au banc d’essai et que des réponses aux questions énumérées ci-dessus seront données au terme de deux ans d’expérimentation.

Zoubeir Jazi