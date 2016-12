Miruts Yifter, légende de la course de fond, est décédé à Toronto cette semaine.

Miruts Yifter était une légende de la course de fond.

L’homme de 72 ans est décédé mardi dernier des suites de problèmes respiratoires; ses funérailles ont été célébrées à Toronto.

Miruts Yifter a remporté deux médailles d’or pour son pays d’origine, l’Éthiopie, aux compétitions de 5 000 et 10 000 mètres lors des Jeux olympiques de Moscou en 1980.

Il avait aussi remporté le bronze aux JO de Munich en 1972.

Ses victoires ont ouvert la porte à plusieurs coureurs de fond éthiopiens. Encore aujourd’hui, l’Éthiopie le considère comme étant l’un de ses plus grands athlètes.

Difficultés avec le régime

Au cours de sa carrière, Miruts Yifter a reçu des critiques de la part des ex-autorités militaires d’Éthiopie pour ne pas avoir remporté l’or aux JO de Munich.

Il a même été emprisonné un certain temps à son retour au pays.

Immigration au Canada

Miruts Yifter quitte l’Éthiopie en 2000 et s’installe à Toronto.

À la fin de sa carrière de coureur de fond, il est devenu entraîneur de soccer. D’ailleurs de nombreux joueurs qui ont joué sous sa gouverne assistaient aux funérailles,

La dépouille rentrera en Éthiopie d’ici quelques jours.

À savoir sir les autorités éthiopiennes l’accueilleront comme le héros qu’il a été, c’est une autre histoire.

Carrière

Ses talents de coureur sur longues distances ont été découverts alors que Miruts Yifter servait dans l’armée éthiopienne. Il a été appelé en équipe nationale pour les Jeux olympiques d’été de Mexico, mais il ne fit ses débuts olympiques que quatre ans plus tard à Munich où il gagna le bronze sur 10 000 m.

Miruts Yifter ne participa pas aux Jeux olympiques d’été de 1976 à Montréal à la suite du boycott de son pays. Quatre ans plus tard aux Jeux olympiques d’été de Moscou, il remporta d’abord le 10 000 m. Cinq jours plus tard, dans la finale du 5 000 m, il était enfermé dans le dernier tour, mais son compatriote Mohammed Kedir lui fit de la place et Yifter put sprinter vers sa seconde médaille d’or.

Lors de ces jeux, le mystère entourait son âge que l’on estimait entre 33 et 42 ans. Miruts Yifter refusait de le révéler.

Revoyez sa victoire sur 10 000 mètres aux JO de Moscou en 1980.

RCI, CP, Associated Press, YouTube

.