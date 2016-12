SNC-Lavalin quitte la France

La firme d’ingénierie montréalaise SNC-Lavalin ferme boutique en France. Elle vend ses activités dans l’Hexagone et se retire des affaires de gestion et d’entretien dans les aéroports.

SNC dit avoir paraphé une entente avec Ciclad, un fonds d’investissement spécialisé dans les opérations, et Impact Holding, une société de participations, pour la vente de ses activités courantes en France. Le montant de la transaction doit être dévoilé en mars lors de la publication des résultats trimestriels de l’entreprise.

Selon Ian L.Edwards, président des Infrastructures de la firme montréalaise, cette vente s’inscrit dans « les efforts d’excellence opérationnelle et d’harmonisation » des activités de SNC-Lavalin avec sa stratégie d’affaires fondée sur ses activités principales à l’échelle mondiale. M. Edwards constate que malgré les efforts de restructuration et d’amélioration au cours des dernières années, les activités de SNC en France n’ont pas généré la rentabilité prévue.

Les activités de SNC-Lavalin en France englobent plusieurs marchés, dont celui des les bâtiments complexes et l’agroalimentation © Chris Wattie/Reuters

Le départ de France constitue donc « la meilleure option sur le plan économique » pour l’entreprise qui employait France et à Monaco environ 1100 personnes. Les activités faisant l’objet de la transaction couvrent plusieurs marchés, dont les bâtiments complexes, les domaines industriels et agroalimentaires, les transports et les villes, ainsi que l’exploitation et l’entretien de 19 aéroports régionaux.

Les aéroports sont situés dans des localités françaises telles que Reims, Dijon, Toulouse et Tours, de même que sur l’île antillaise de Saint-Martin et à Mayotte, un département d’outre-mer français. Un aéroport est situé à Castellon, en Espagne.

En juin, SNC-Lavalin a annoncé la vente de ses activités canadiennes de gestion de biens immobiliers à Brookfield Solutions Globales Intégrées (BSGI) pour 45 millions $.« Avec cette entente, rien ne nous empêche dans un avenir rapproché de travailler sur un projet en France », a indiqué le porte-parole de SNC, Louis-Antoine Paquin.

Éclaboussée dans des affaires de corruption

L’entente conclue avec Ciclad et Impact Holding ne comprend pas les investissements de capitaux de SNC-Lavalin dans TC Dôme, un lien ferroviaire touristique de 5,3 kilomètres à Puy-de-Dôme, à l’ouest de Lyon. L’entreprise espère conclure la vente de cet actif en 2017.

Sami Bebawi (avec l’imperméable) est un ex-vice-présidentà la division construction de SNC-Lavalin. © Radio-Canada

SNC a connu sa part d’ennuis avec la justice depuis au cours des dernières années au Canada: acccusations de corruption contre des ex-hauts dirigeants en 2011, soupçons de versement de 47,7 millions de dollars à des titulaires de charges publiques en Libye dans le but de les influence, allégations de malversation en lien avec l’octroi d’un contrat au Bangladesh, etc.

Créée en 1911 et présente dans une cinquantaine de pays, SNC-Lavalin offre notamment des services d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction, de réalisation et de mise en service. Elle est présente dans les secteurs du Pétrole et gaz, des mines et métallurgie, de Infrastructures et Énergie.

(Avec La Presse canadienne)

Lire aussi

SNC-Lavalin : Accusations de fraude et de corruption contre la firme d’ingénierie

Un ex-vice-président de SNC-Lavalin extradé au Canada

La multinationale québécoise SNC-Lavalin supprime 4000 emplois