Hélène Brunet, soprano : de la classe, du raffinement, de la pureté; la musique qui parle sans artifices.

Hélène Brunet est une des voix les plus prometteuses en chant classique au Canada.

À l’aube d’une belle carrière, internationale, nous vous la présentions ici à Radio Canada International en avril 2013.

On pourrait dire qu’elle a une voix que les anges entendent de temps en temps.

Dithyrambique direz-vous?

Bon. Alors voici quelques commentaires glanés dans le monde du chant classique:

« Parmi les chanteurs, c’est la soprano Hélène Brunet qui se sera distinguée par une voix et un chant d’une parfaite beauté et une présence scénique des plus rayonnantes. Il s’agissait de sa première participation à cette intégrale ; il faut espérer que ce ne sera pas la dernière. »

GUY MARCHAND, L’Opéra, Revue québécoise d’art lyrique

« Son rôle avait plusieurs beaux airs qu’elle a rendus avec une richesse de timbre et une agilité vocale qui la promettent à une belle carrière. »

DANIEL TURP, Blogue lyrique de Daniel Turp

« J’ai eu l’occasion d’entendre Hélène Brunet lors d’un concert et j’ai énormément apprécié l’intelligence de son chant, sa musicalité et la beauté de son timbre; elle sait à merveille comment conduire sa voix, très souple, très homogène dans toute l’étendue de la tessiture! L’émotion est palpable à chaque mesure. Hélène Brunet fait partie de ces rares jeunes chanteuses qui CONNAISSENT la musique dans sa totalité, au-delà de la simple préoccupation de sa voix! »

GAËLLE LE GALLIC, France Musique

« La collaboration entre l’Ensemble Caprice et la soprano Hélène Brunet connaît du succès depuis quelques années déjà. La flexibilité de sa belle voix lui permet de s’engager pleinement dans l’expression et sa présence sur scène ajoute une élégance remarquable aux concerts. »

MATTHIAS MAUTE, Ensemble Caprice