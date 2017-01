Étudier les bienfaits du yoga chez celles qui sont en rémission après un cancer du sein

Au Québec, la mission de la Fondation Virage est d’offrir des services et des ressources tout en développant des programmes d’aide pour les personnes atteintes de cancer et à leurs proches afin de les accompagner et de les soutenir tout au long de la maladie.

Ainsi, on y offre entre autres des cours de « yoga thérapeutique », un cours aux personnes atteintes de cancer qui ont subi ou qui vont subir une chirurgie et qui sont en traitement ou en post-traitement depuis moins de six mois.

Pourquoi le yoga?

Le yoga thérapeutique aide à réduire le stress et l’anxiété et à retrouver le calme et le sommeil. Il vise le mieux-être de la personne et permet d’entretenir sa santé, de développer ses ressources personnelles, et d’accéder à un bel équilibre corps-esprit.

Voilà qu’à 900 km au sud-ouest de Montréal à Windsor en Ontario, un projet du genre prend forme.

Projet d’étude à l’Université de Windsor, le cas de Renée Marentette

Madame Marentette se retrouve aujourd’hui au cœur d’un projet d’étude portant sur les bienfaits du yoga Ashtanga chez les personnes en rémission après un cancer du sein.

L’étude souligne que l’estime de soi et l’image corporelle sont souvent fortement à la hausse chez ceux et celles qui s’adonnent à l’exercice physique avec l’accent mis sur des séquences rigoureuses d’aérobie.

De plus, on note également une réduction sensible des cas de dépression et d’anxiété.

La chimiothérapie et ses effets sur le corps humain

Madame Marentette fera partie de la première cohorte de femmes en rémission après un cancer du sein à faire partie de l’étude en question, étude qui s’échelonnera sur deux ans.

Les dames s’astreindront à 16 séances de cours de yoga sur une période de huit semaines, à raison donc de deux cours par semaine.

Au cours de la première partie de l’étude, on développera un « manuel de yoga de la participante » adapté aux besoins particuliers de celles qui ont subi des lacérations. On pense ici surtout à celles qui ont subi une mastectomie.

« Just opening their arms can be really difficult »

(Trad.: Le simple fait d’ouvrir les bras est un geste difficile à accomplir)

Par la suite, lorsque le manuel aura été conçu et produit, il sera utilisé auprès d’un second groupe de femmes afin d’en tester la portée et l’efficacité du programme lui-même.

Qu’est-ce que le yoga Ashtanga?

