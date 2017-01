Un pilote au Canada accusé de pilotage avec facultés affaiblies

Le pilote accusé d’être ivre aux commandes de son Boeing 737 en partance pour le Mexique avait 3 fois la limite légale d’alcool pour les automobilistes disent les policiers de Calgary.

L’incident s’est produit sur un vol de la compagnie Sunwing Airlines vol qui s’apprêtait à s’envoler pour Cancún avec plus de 100 personnes à bord samedi matin, dont 99 passagers et six membres d’équipage.

Le vol devait faire des escales à Regina et à Winnipeg avant de continuer sa route vers Cancún, au Mexique.

Selon la police, le pilote a monté à bord d’un avion de la série 737-800 de Sunwing Airlines à Calgary, peu avant 7 heures du matin, le 31 décembre.

Les équipages à la porte et sur l’avion ont remarqué que le pilote se comportait « bizarrement, avant qu’il ne devienne inconscient dans le cockpit », a expliqué le sergent de police Paul Stacey aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Conférence de presse en anglais – 11:16



Le pilote est un citoyen slovaque et non un Canadien

Le pilote accusé de 37 ans qui a été placé en détention est un ressortissant étranger de 37 ans de la Slovaquie détenant un visa de travail au Canada.

Miroslav Gronych a été accusé d’avoir contrôlé un aéronef en état d’altération et d’avoir pris soin d’un aéronef alors qu’il avait un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08.

Son taux d’alcoolémie a été testé environ deux heures après l’arrestation et s’est avéré être plus de trois fois la limite légale.

Sunwing Airlines s’excuse

Jacqueline Grossman, une porte-parole de Sunwing, a déclaré que la compagnie « apprécie la diligence de notre équipage dans le traitement de cette question très malheureuse. »

« Nous nous excusons pour tout bouleversement que cela a causé et voulons assurer à nos clients que la sécurité reste notre priorité absolue », a déclaré Grossman par courriel.

Sunwing Airlines Inc. est une compagnie aérienne dont le siège social est situé à Etobicoke, Toronto et qui offre des services de vols réguliers et nolisés vers le Canada, le Mexique, les Caraïbes, les États-Unis de même que l’Europe.

Sunwing Airlines exploitait en 2013 un parc aérien de 32 appareils Boeing 737-800.

