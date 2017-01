Gagner le défi « grand explorateur canadien » et aménager une aire de jeux pour enfants au Cambodge

Josh Henry a 28 ans. L’homme de Fort Frances dans le nord-ouest de l’Ontario – à mi-chemin entre Thunder Bay et Winnipeg au Manitoba – affirme avoir appris une leçon fondamentale de vie en 2016. Il entend poursuivre et approfondir ce savoir en 2017.

« Just go for it! » (trad.: Osez!)

L’été 2016 de Josh Henry n’a vraiment pas été de tout repos. Il a été confronté à des séries de défis épuisants en Ontario, en Alberta et au Québec dans le cadre de l’épreuve sportive d’endurance « Canada’s Greatest Explorer » (trad. : Le plus grand explorateur canadien), une compétition créée la compagnie d’équipement de plein air Woods.

Un grand prix, 25 000 dollars

Ces 25 000 dollars, c’est tout ce dont il avait besoin pour mettre sur pied GiveBackGiveAway (trad. : Redonnez, distribuez) avec son meilleur ami Johnny Ward, d’Irlande, et quelques autres complices.

Henry et Ward ont monté un site de financement social – non lucratif – pour un projet au Cambodge. De plus, ils ont fait tirer un voyage au Cambodge parmi les donateurs de sorte que l’expérience du projet puisse être partagée.

Décembre 2016, le projet est devenu réalité

25 000 dollars plus tard et quelques investissements en ligne, le projet du terrain de jeux à aménager au Cambodge est devenu réalité sur le terrain d’une école de la banlieue de Battambang qui accueille quelque 400 élèves de six à seize ans.

L’équipe de bénévoles – Canada, Irlande, Irlande du Nord, Écosse, Angleterre, Algérie, Pérou, Australie, États-Unis – a réparé plusieurs vélos.

Ainsi, les élèves plus vieux peuvent s’en servir notamment quand ils agissent comme guides touristiques dans la région.

Direction prochaine: le pays voisin

Les deux complices Josh Henry et Johnny Ward espèrent pouvoir relancer l’aventure du terrain de jeux pour une école en Birmanie (Myanmar) en 2017.

