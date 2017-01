Les salaires des PDG canadiens: 193 fois le salaire industriel moyen

Nous sommes le mardi 3 janvier 2017. Aujourd’hui, vers midi, plus ou moins quelques minutes, les présidents et chefs de la direction les mieux payés du Canada auront déjà gagné plus que le salaire annuel d’un travailleur moyen pour 2017!

Cette affirmation émane du Centre canadien des politiques alternatives, un groupe de réflexion basé à Ottawa qui a suivi le salaire des PDG du pays depuis 10 ans.

11h47, ce mardi 3 janvier 2017

11h47, telle est l’heure exacte à laquelle cette « charnière des revenus » agira.

En passant, outre quelques-uns – personnel soignant, policier, pompier, restaurateur, rédacteur web, etc. – ce 3 janvier, c’est la première journée de travail pour nombre de Canadiens.

Et il s’agit même d’une augmentation substantielle par rapport à l’année dernière, la charnière s’étant manifestée à midi 18!

Le salaire moyen estimé des cent PDG les mieux payés au Canada était de 9,5 millions de dollars en 2015.

Ces 9,5 millions représentent 193 fois le salaire industriel annuel moyen de 49 510 $.

RCI, PC, Centre canadien des politiques alternatives