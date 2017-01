Les surdoses de fentanyl font des ravages en Colombie-Britannique

La ville de Vancouver et la Colombie-Britannique sont confrontées à une crise sanitaire inédite, causée par les surdoses de fentanyl : 128 morts en novembre dont 13 en une seule nuit, un record absolu pour la province.

Face à la popularité du fentanyl, la Colombie-Britannique a déclaré l’urgence sanitaire. L’opiacé ultra-puissant et bon marché vendu, 2 dollars la pilule, remplace désormais l’héroïne et dame le pion à la plupart des stupéfiants vendus sous le manteau.

Downtown Eastside, le quartier le plus pauvre de Vancouver, concentre plus des deux tiers des cas de surdose au fentanyl de la ville et l’hôpital St. Paul’s a traité plus de 6.000 cas de surdoses cette année, affirme Dr. Nadia Fairbairn, clinicienne-scientifique et médecin de la toxicomanie dans cet hôpital. Dans un passé pas si lointain, l’établissement ne recensait que quelques cas par jour.

Le fentanyl a la réputation d’être l’une des drogues les plus meurtrières. © CBC

L’épicentre

Downtown Eastside a longtemps accueilli des personnes pauvres ou en détresse, notamment dans des hôtels bon marché. Petit à petit, les consommateurs de drogue ont investi le quartier, comme nombre de personnes atteintes de maladies mentales lorsque la province a fermé ses plus grands établissements psychiatriques sans fournir d’alternative.

Selon Neil Arao, responsable d’Insite, un site d’injection sous surveillance, au moins 1.200 habitants du quartier ont été diagnostiqués avec une maladie mentale et une addiction. Les chiffres officiels sur le phénomène sont difficiles à obtenir.

Le quartier du Downtown Eastside à Vancouver est l’un des plus importants lieux de consommation du fentanyl © Radio-Canada

Métropole de la côte pacifique du Canada, réputée pour sa douceur de vivre, Vancouver a vu ses infrastructures de traitement se saturer en un clin d’œil. Et les centres de désintoxication ont des listes d’attente de plusieurs semaines.

Selon une enquête réalisée par le quotidien Globe and Mail, la majorité des laboratoires clandestins démantelés depuis 2013 se situaient dans l’ouest du Canada, où les taux de morts par surdose aux opiacés sont parmi les plus élevés du pays.

Les autorités ne savent plus où donner de la tête

D’ailleurs, les surdoses sont devenues la première cause de mortalité accidentelle au Canada, devant les décès liés aux armes à feu et les accidents de voiture.

Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé est préoccupée par les ravages que cause le fentanyl au Canada © PC / Sean Kilpatrick

Pour limiter l’arrivée du fentanyl au Canada, Ottawa a récemment annoncé son intention de coopérer avec la Chine, d’où proviennent la plupart des opiacés synthétiques bon marché. Mais sur internet, des vendeurs chinois proposent d’envoyer directement des colis discrets contenant du fentanyl par la poste, rendant la tâche des autorités douanières d’autant plus difficile.

Alors, que faire? Les solutions évoquées vont de la dépénalisation des drogues dures à la prescription d’héroïne, en passant par davantage de centres de réhabilitation. Mais à long terme, la réduction du nombre de consommateurs est indispensable, soulignent les experts, et les traitements doivent s’attaquer avant tout aux causes de l’addiction.

(Avec l’AFP)

Mesures canadiennes pour lutter contre les opioïdes

Mieux informer les Canadiens sur les risques liés aux opioïdes : nouveaux autocollants de mise en garde, fiches d’information destinées aux patients, examen des pratiques exemplaires

nouveaux autocollants de mise en garde, fiches d’information destinées aux patients, examen des pratiques exemplaires Soutenir l’amélioration des pratiques d’ordonnance : promotion de programmes de surveillance pharmaceutique, examen des dossiers pharmaceutiques, échange d’information avec les autorités provinciales et territoriales, service d’ordonnances électroniques d’Inforoute Santé du Canada

promotion de programmes de surveillance pharmaceutique, examen des dossiers pharmaceutiques, échange d’information avec les autorités provinciales et territoriales, service d’ordonnances électroniques d’Inforoute Santé du Canada Réduire la facilité d’accès aux opioïdes inutiles : contre-indications pour les opioïdes homologués, ordonnance requise pour les produits contenant de faibles doses de codéine, plans de gestion des risques obligatoires pour certains opioïdes

contre-indications pour les opioïdes homologués, ordonnance requise pour les produits contenant de faibles doses de codéine, plans de gestion des risques obligatoires pour certains opioïdes Soutenir l’amélioration des traitements proposés aux patients : amélioration et accélération de l’accès à la naloxone, accélération de l’examen des analgésiques non opioïdes, revue des exigences particulières pour la méthadone

amélioration et accélération de l’accès à la naloxone, accélération de l’examen des analgésiques non opioïdes, revue des exigences particulières pour la méthadone Améliorer l’ensemble des données probantes : discussion réunissant les spécialistes du domaine sur comment améliorer la collecte de données et l’ensemble des données probantes au Canada

(Source:Santé Canada)

