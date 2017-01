Parlement étudiant du Québec: simulation réaliste, apprentissage réel

C’est devenu une tradition à Québec. Pendant les vacances de fin d’année, alors que les députés sont chez eux, entourés de leurs proches, leurs sièges sont momentanément occupés par des étudiants de18 à 25 ans. Ils forment le Parlement étudiant du Québec (PEQ). La pratique en est à 31e édition.

En tout, plus de 140 jeunes québécois siègent depuis lundi, 2 janvier, à l’Assemblée nationale. Jusqu’au 6 janvier, ils vont simuler le jeu parlementaire. Ils vont notamment présenter six projets de loi, deux budgets et deux projets de livre relatifs à loi sur la réforme du droit de la famille, l’économie, et la protection du patrimoine.

Jasmine Jolin est la responsable des communications du PEQ. Elle explique la pertinence de cet exercice.

Pendant la simulation, les jeunes jouent tour à iour le rôle du gouvernement et celui de l’opposition © PEQ

Mission pédagogique

Divisés en deux groupes, les Bleus et les Rouges, les étudiants forment tour à tour le gouvernement et l’opposition officielle. Ce qui leur permet de se familiariser avec différentes perspectives politiques lors de l’examen de certains enjeux. Mais plus globalement, tout l’exercice aide les participants à approfondir leurs connaissances des pratiques parlementaires du Québec.

En outre, ils doivent prononcer des discours, défendre leurs projets de loi en commission parlementaire et le cas échéant. s’expliquer devant les médias,.Parce que pour en rajouter au réalisme de la simulation, le PEQ a aussi ses journalistes. Journalistes sans lesquels, le joutes parlementaires passeraient inaperçues.

Pour Nathaniel Bérubé-Mimeault, président du conseil d’administration de l’Assemblée parlementaire des étudiants du Québec, l’organisme à l’origine de cette activité annuelle, « Cette simulation offre aux participants un condensé de la vie politique québécoise. Il s’agit d’une expérience éducative sans pareille, qui permet aux étudiants de se surpasser. Les talents, les connaissances et les convictions de chacun y sont mis à profit pour débattre d’enjeux majeurs pour la société québécoise »

En plus de 30 ans, quelque 2 000 jeunes de 18 à 25 ans ont pris part au PEQ. Certains d’entre eux ont tellement apprécié l’expérience que plus tard,ils ont fait le saut en politique active.

