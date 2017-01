Tout un village québécois du XIXe siècle à vendre

D’une valeur de 2,8 M$, le village de Canadiana comprend 45 bâtiments et a été conçu de toute pièce pour ressembler à un village de pionniers du 19e siècle.

Ce village qui se trouve à une heure au nord de Montréal près de Rawdon, au Québec, est sur le marché depuis l’automne dernier et s’étend sur 60 hectares de terres et comprend une église, un magasin général, un moulin, un cimetière, un salon et 22 maisons.

Cependant, la plupart des bâtiments n’ont de viable que leur façade et une seule maison en vérité est réellement habitable.

« Vous pouvez l’acheter, mais y habiter? Il faudrait construire des maisons qui soient habitables parce que celles-ci sont vraiment utilisées pour le décor », révèle Mary-Catherine Kaija, courtier immobilier de Sotheby’s International Canada responsable de la vente du village.

La seule maison habitable. © CBC

Destination touristique ou scène bucolique pour cinéastes hollywoodiens

Mary-Catherine Kaija © CBC

À son apogée, le village a accueilli près de 30 000 touristes par an et était une destination populaire pour les sorties scolaires.

Il a également été présenté dans plus de 110 productions cinématographiques et télévisuelles, dont le Pays d’en haut de Radio-Canada et I’m Not There, un drame biographique de Bob Dylan.

Mary-Catherine Kaija affirme que les propriétaires actuels espèrent trouver un acheteur qui gardera le village intact.

Cette mise en vente a suscité une certaine attention internationale. Kaija a dit qu’elle a parlé à des acheteurs potentiels en Europe. Elle a également attiré des admirateurs qui ont vu le village sur le petit ou grand écran.

Vidéo sur le village Canadiana – Alain Robert – 3:18



CBC

RCI avec CBC

