Haïti sombre-t-elle dans l’oubli, trois mois après l’ouragan Matthew?

Trois mois après le passage de l’ouragan Matthew, les feux de la rampe ne sont plus braqués sur Haïti. Ce qui inquiète l’ONG Oxfam qui affirme que des de milliers de personnes sont à risque de malnutrition dans le sud du pays. De son côté l’UNICEF demande aux donateurs de continuer à la soutenir dans son travail en faveur des enfants haïtiens et leurs familles

Dans un rapport dévoilé mercredi, Oxfam dit s’attendre à des récoltes « très mauvaises » au cours des deux prochains mois dans le sud d’Haïti, en raison des dégâts causés par l’ouragan Matthew. Une catastrophe qui avait fait, selon le gouvernement haïtien, 546 morts.

Oxfam souligne que Matthew a anéanti 80% des récoltes et la plus grande partie du bétail dans les secteurs les plus durement touchés de cette région considérée comme le grenier d’Haïti.

Oxfam redoute l’imminence de la malnutrition dans le sud d’Haïti © UNICEF/UN035684/LeMoyne

Le rapport d’Oxfam révèle aussi que le fonds de 139 millions $ US dont l’ONU a besoin pour venir en aide aux victimes de Matthew est sous-financé de 38%.

De son côté, l’UNICEF, reconnaît que beaucoup reste encore à faire pour permettre aux enfants haïtiens de bénéficier du minimum de services dont ils ont besoin, même si des gestes concrets ont été posés depuis le passage de l’ouragan. Jean Metenier est le Représentant adjoint pour l’UNICEF en Haïti.

600 000 enfants auraient besoin d’une assistance humanitaire en Haïti, d’après l’UNICEF © UNICEF

En collaboration avec le gouvernement haïtien et ses partenaires, l’UNICEF dit avoir contribué à la livraison quotidienne d’eau potable à plus de 281 000 personnes, y compris 118 000 enfants. Elle aussi aidé à la vaccination contre le choléra, ainsi qu’à l’éducation et à la prévention de la maladie.

L’ouragan Matthew de catégorie 4, a touché terre en Haïti près de Les Anglais le 4 octobre, avant d’aller frapper Cuba et les Bahamas.

Plus de 800 000 personnes sont menacées par une « insécurité alimentaire extrême » et environ 750 000 n’ont pas accès à l’eau potable, d’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.

La ministre canadienne du Développement international, Marie-Claude Bibeau, s’était rendue en Haïti où elle avait notamment remis des sacs de fournitures scolaires aux enfants d’une école rouverte à Camp Perrin, après le passage de l’ouragan Matthew © PC / Paul Chiasson

Selon l’UNICEF, plus de 700 écoles ainsi que de nombreuses infrastructures sanitaires ont été endommagées par l’ouragan.

En tout, plus de 2 millions de personnes, dont 900 000 enfants, ont été affectées par Matthew. Et près de la moitié des 1 400 000 personnes qui ont toujours besoin d’une assistance humanitaire sont des enfant, toujours selon l’UNICEF.

Aide canadienne à Haïti après le passage de l’ouragan Matthew

300 000 $ à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) pour répondre aux besoins en matière de soins de santé, d’eau, de services d’assainissement et de refuge des 50 000 personnes touchées par l’ouragan.

280 000 $ par l’entremise du Fonds canadien d’assistance humanitaire (FCAH afin de fournir de l’eau potable, des installations d’assainissement, des trousses d’hygiène, ainsi que des espaces réservés aux enfants

400 000 $ à l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) qui sert de bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques.

900 000 $ à l’UNICEF pour fournir de l’eau et des services sanitaires essentiels pour limiter les épidémies, notamment le choléra.

1 million de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM) afin de distribuer des rations alimentaires aux personnes les plus vulnérables.

1,2 million de dollars à l’Organisation internationale pour les migrations afin de mettre en place et de gérer des abris temporaires pour les personnes déplacées

600 000 $ à Médecins du Monde pour fournir des soins médicaux par l’intermédiaire des centres de soins de santé et traiter des cas de choléra et d’autres maladies d’origine hydrique et à transmission vectorielle.

500 000 $ à Oxfam Québec, qui permettra d’améliorer l’approvisionnement en eau potable et de fournir de l’eau salubre au besoin.

400 000 $ à Action contre la faim Canada, pour répondre aux besoins en assainissement en épurant l’eau stagnante dans les régions inondées.

500 000 $ au Centre d’étude et de coopération internationale, qui permettra d’octroyer de petites subventions en espèces aux femmes déplacées qui ont perdu leur moyens de subsistance.

1 6 million de dollars au Programme alimentaire mondial pour répondre aux besoins alimentaires d’urgence.

400 000 $ aux travaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en Haïti afin de fournir un appui agricole d’urgence et des mesures de rétablissement rapide.

(Source: Gouvernement du Canada)

