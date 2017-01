La réalité virtuelle au service des patients lors de traitements de dialyse ou de chimiothérapie

« Cette idée a germé quand j’avais une patiente en hémodialyse, dont le mari et le fils avaient planifié faire un voyage en Chine et elle était très déçue de ne pas pouvoir y aller. C’est certain que ce n’est pas la même expérience que d’y être vraiment, mais de pouvoir faire cette expérience en restant sur place parce qu’on y est obligé, c’est quelque chose qui va pouvoir égayer le séjour en séances de dialyse des patients. »

Dr Olivier Diec, Néphrologue, Hôpital Charles-Lemoyne