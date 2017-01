Le pape François accepte la démission d’un évêque canadien «anti-genre»

Le pape François a accepté la démission anticipée de Frederick Henry, l’évêque canadien qui a suscité une violente polémique à Calgary pour s’être opposé aux directives LGBT pour les écoles publiques de l’Alberta.

L’annonce du Vatican au sujet de la démission de l’évêque Frederick Henry ne fait cependant pas mention de la controverse suscitée par ses déclarations.

Âgée de 73 ans, Henry a deux ans de moins que l’âge auquel les évêques sont tenus de présenter leur démission au pape.

L’année dernière, Henry a été largement critiqué pour avoir qualifié les nouvelles lignes directrices de la province sur le respect de l’identité du genre des élèves albertains d’«anticatholiques» et de «totalitaires».

Selon le prélat, l’approche albertaine non seulement va à l’encontre de l’idéologie catholique, mais en plus, elle est non conforme à la loi canadienne. Par ailleurs, elle a été élaborée sans consultation des autres institutions sociales comme l’Église.

Mgr Frederick Henry a qualifié de totalitaire l’approche albertaine sur l’identité du genre © CBC

Des associations de défense des droits LGBT avaient vivement réagi à la prise de position de Frederick Henry, estimant qu’elle contribuerait à l’encouragement des violences subies par les élèves non-hétérosexuels à l’école.

Les directives dénoncées par l’évêque portent notamment sur l’autorisation des étudiants transgenres d’utiliser les toilettes de leur choix, de s’habiller ou de jouer dans des équipes sportives selon leur perception du genre.

Sans approuver la théorie du genre, le pape François désapprouve le rejet des personnes fondé sur leur orientation sexuelle © ANDREAS SOLARO

Le Pape François a déjà critiqué les écoles qui promeuvent la théorie du genre. Il a dénoncé l’endoctrinent les enfants sur l’idée que le genre puisse être choisi. Ce qu’il appelle la « colonisation idéologique ».

Mais, dans le même temps, le pape a révélé qu’il a déjà accompagné des personnes « avec une tendance et aussi des pratiques homosexuelles ». Il dit qu’il n’a abandonné personne à cause de son orientation sexuelle. De fait, il désapprouve les prêtres catholiques qui les condamnent.

Le pape François a nommé Mgr William McGrattan comme successeur de Frederick Henry à la tête du diocèse de Calgary. Âgé de 60 ans, McGrattan, un ancien ingénieur, dirigeait jusque-là le diocèse de Peterborough en Ontario.

