Trump nomme son nouveau représentant commercial chargé d’adopter la « ligne dure » avec le Canada

Alors que le président désigné, Donald Trump, accentue la pression sur les grands groupes américains afin qu’ils rapatrient leurs usines aux États-Unis il vient de nommer Robert Lighthizer représentant au Commerce extérieur des États-Unis. Ce dernier pourrait bien devenir l’homme le plus craint des travailleurs canadiens, car il a affirmé par le passé qu’il s’oppose au libre-échange «débridé».

Donald Trump vient de jeter les dés et de nommer mardi Robert Lighthizer qui sera donc en charge des négociations commerciales internationales et qui devra mettre en musique l’agenda protectionniste du président américain désigné.

M. Lighthizer, qui fut numéro 2 de ce bureau sous la présidence du républicain Ronald Reagan dans les années 1980, s’est lui-même déclaré opposé à un libre-échange sans limites, plaidant pour le « pragmatisme » en matière de politique commerciale.

Dans une tribune publiée en 2008 dans le New York Times, il s’en était pris aux promoteurs d’un libre-échange « débridé » notamment dans le camp républicain, les accusant d’être « inflexibles » et de défendre leur dogme même s’il « contribue à faire de la Chine une superpuissance ».

Reconverti avocat à Washington après son passage dans l’administration Reagan, M. Lighthizer prendra ses fonctions à un moment charnière de la politique commerciale américaine. En attente de ratification au Congrès, le Partenariat transpacifique (PTP) signé en 2015 par les États-Unis et 11 pays de la région Asie-Pacifique est en état de mort clinique après avoir été descendu en flèche par le candidat Trump pendant sa campagne. Quant au partenariat transatlantique (TTIP) en discussion depuis 2013 avec l’Union européenne, il est en suspens en attendant d’en savoir plus sur les intentions du futur président.

Aide-mémoire…

Au cours de la campagne présidentielle, Trump a promis de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

La Chine, le Mexique et le Canada dans la mire du faucon américain

M. Lighthizer « s’est souvent battu dans le secteur privé pour protéger les Américains de mauvais accords », a déclaré Donald Trump dans un communiqué. « Il fera un travail formidable pour tourner la page des politiques commerciales qui ont privé tant d’Américains de la prospérité ».

En 2012, il avait fait part de son scepticisme face aux négociations conduites sous l’égide de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour abolir encore davantage les barrières douanières sur le globe et s’était dit partisan d’un durcissement vis-à-vis de la Chine.

Le déséquilibre commercial avec la Chine, écrivait-il alors dans le New York Times, est « un symbole du déclin américain » et s’explique par les « manipulations » dont serait coupable le régime de Pékin pour sous-évaluer artificiellement sa monnaie.

Sa position rejoint celle défendue par le futur président américain qui a, pendant sa campagne, menacé Pékin de représailles douanières et accusé le pays de se livrer à des pratiques commerciales déloyales.

M. Lighthizer, dont la nomination devra être confirmée par le Sénat américain, devra se coordonner avec le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, et Peter Navarro, nommé à la tête d’un nouveau Conseil du commerce à la Maison-Blanche.

Réactions au Canada

Saul Klein, doyen de la Gustavson School of Business à l’Université de Victoria, déclare qu’il n’est pas surpris par la nomination d’un «faucon commercial » en tant que représentant commercial des États-Unis parce qu’il est parfaitement aligné avec les vues protectionnistes du président élu.

Klein s’attend à ce que Lighthizer ne soit pas très disposé à faire des concessions pour résoudre des différends avec le Canada portant sur les produits laitiers et le bois d’oeuvre.

« Je pense que son état d’esprit est de soutenir les entreprises américaines en tirant profit d’une ligne dure sur le commerce », a déclaré Klein. «Je ne pense donc pas que vous allez voir beaucoup de compromis. Si vous ne l’aimez pas, c’est dommage. » Klein ne voit pas d’immense impact immédiat sur le Canada alors que la nouvelle administration américaine concentre ses efforts sur le Mexique et la Chine.

Il ne s’attend pas à ce que l’ALENA soit la première cible, et parce que la Chine est un «gros problème», elle pourrait pousser l’ALENA encore plus loin. Trump risquerait aussi un contrecoup des républicains, en particulier ceux des États limitrophes du Canada, qui soutiennent l’accord de libre-échange.

Mark Warner, un avocat spécialisé dans le commerce de Toronto, s’attend à ce que le plus grand changement dans la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis sous Lighthizer soit une application plus agressive des lois commerciales.

Warner dit qu’il est « rassuré » par le choix de Trump dans le sens que Lighthizer est un avocat intelligent et compétent avec une profonde expertise dans le dossier.

« Il fera des arguments qui sont protectionnistes, mais ils seront des arguments forts et bien faits », a il dit. «C’est un avocat très sophistiqué qui comprend la nuance légale et, à mon avis, c’est au moins quelque chose que l’on peut connaître et quelque chose avec lequel on peut négocier, mais cela signifie simplement que nous devons améliorer notre jeu de ce côté-ci de la frontière.

Mais Warner a averti que, parce que Lighthizer a développé une bonne compréhension du marché canadien et des questions de l’acier et du bois d’oeuvre grâce à son travail d’entreprise, il ne sera pas facilement influencé par certains des points de négociation du Canada.

Cela pourrait signifier des batailles juridiques plus prolongées plutôt que des résolutions négociées.

RCI avec l’Agence France Presse et CBC

Sur le même thème

Le Canada est d’accord pour rouvrir l’ALENA, mais veut éviter la confrontation – Radio-Canada

Donald Trump muscle son équipe commerciale avec Robert Lighthizer – L’Opinion

Canada must brace for ‘hardline’ approach from Trump’s new trade representative – CBC