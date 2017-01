« Je ne consomme plus rien qui sorte d’une boîte et comporte plus de deux ingrédients » – Philippe de Vienne

« En voyageant, je me suis rendu compte très vite qu’il y avait des pays où je pouvais manger pratiquement tout ce qu’il y avait sur la table. Et, dans les pays d’Occident, où on mange de la nourriture industrielle, je ne pouvais pratiquement rien manger. » Philippe de Vienne

Philippe et Ethné de Vienne sont des complices dans la vie et en amour, au-delà de ce que le sens même du mot « complice » peut vouloir dire.

Ces épicuriens, chercheurs de saveurs, traqueurs d’épices partout sur la planète ont eu un « signal d’alarme » il y a quelques années. Philippe avait de plus en plus de difficulté à se tenir debout.

Investigation, recherche, méandres et autres dans le monde médical, arrive le diagnostic : SPPP, Sclérose en plaques progressive primaire.

Traitement? Aucun.

Horizon? Le fauteuil roulant.

Ça, c’était sans connaître la force de résilience de l’homme … et la ténacité de sa douce.

Après des fouilles et des recherches sur Internet cette fois, Philippe découvre « la diète paléo épicée »

« Ce n’est pas très compliqué. Si on regarde l’explosion des maladies auto-immunes, elle suit littéralement la courbe d’augmentation des aliments industriels que l’on mange. »

En quelques semaines, Philippe de Vienne inverse le cours de la maladie, au grand étonnement de son médecin.

Fini le réseau gluten-produits laitiers-sucre, fini les médicaments, bonjour le goût, celui des aliments et des recettes qui goûtent la vie.

Bon, il y a bien eu quelques deuils à faire, les fromages fins et autres, mais, quand on vous dit que, d’ici quelques années vous serez en fauteuil roulant et que vous vous rappelez cette prédiction en ascension à 3 000 mètres d’altitude quelque part en Éthiopie, il y a des deuils qui font sourire.

Le livre dont parle Philippe

Philippe de Vienne est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.