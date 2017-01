Pleins feux sur les bienfaits du froid

Pour ceux qui le savent pas, le Canada est le pays le plus froid au monde. La moyenne annuelle des températures relevées quotidiennement est de -5,6°C. Après Ulaanbaatar en Mongolie, Ottawa est la capitale nationale la plus froide au monde. Et de toutes les villes de plus de 500 000 habitant, Winnipeg est la plus froide au milieu de l’hiver.

Au Québec, le thermomètre a déjà affiché, -54,4. C’était en 1923. Plus récemment, en 2004, une vague de froid intense avait frappé la Belle province à la mi-janvier. Les températures maximales sont alors demeurées inférieures à -20 °C, alors que les températures ressenties oscillaient entre -38 à -52.

Vous l’avez compris, le Canada est connu pour la rigueur de ses hivers. Et la météo reste l’un des sujets de conversation favoris des Canadiens. Le présent hiver, avec ses épisodes de chutes abondantes de neige, de pluies verglaçantes, de vents violents et de froid intense, ne fait rien pour démentir la tradition.

Normal donc que le magazine Québec Science s’intéresse au froid. Quels en sont les désagréments et les bienfaits? Le magazine y répond dans un grand dossier intitulé la « Science du froid» publié dans son premier numéro de l’année 2017.

Marie Lambert-Chan, Rédactrice-en-chef de Québec Science

