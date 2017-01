Bombardier est poursuivie par une compagnie américaine pour près d’un demi de milliard

Une entreprise américaine a indiqué avoir lancé une poursuite en justice contre Bombardier, accusant l’avionneur canadien de ne pas avoir payé certains frais liés à la conception des ailes de son jet d’affaires Global 7000.

Triumph Group a dévoilé, dans un document réglementaire déposé auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (la Securities and Exchange Commission, ou SEC) qu’une de ses filiales avait déposé la poursuite le 22 décembre devant la Cour supérieure du Québec.

Selon le dépôt de la poursuite, la compagnie Triumph Aerostructures réclame des dommages de 340 millions de dollars américains ou 455 millions de dollars canadiens.

Elle cherche à obtenir une indemnité pour des changements qui, selon elle, ont été commandés par Bombardier lors du design original des ailes de l’avion.

Aide-mémoire…

Muni d’une toute nouvelle aile transsonique de dernière génération, le Global 7000 peut transporter en tout confort huit passagers à Mach 0,85 sur 7400NM (13 705km).

Il sera capable ainsi de relier Londres à Singapour ou New York à Dubaï sans escale.

Le nouveau membre de la famille de jets d’affaires haut de gamme à cabine large et long et très long rayon d’action Global 7000 de Bombardier a effectué son vol inaugural en novembre dernier en banlieue de Toronto, en Ontario.

Il vient augmenter et enrichir la famille Global de Bombardier qui compte les Global 5000 et Global 6000.

Suite à deux ans de retard, le Global 7000, le dernier né des jets d’affaires du constructeur est le plus gros avec une longueur de 111 pieds ou 33,9 mètres et une envergure de 104 pieds ou 31,7 mètres.

Il devrait entrer en service au second semestre 2018.