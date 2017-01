Les applications les plus populaires en 2016

Les applications mobiles populaires en 2016 ont consacré la dominance des géants du Web dans le mobile. Quel est le top 10 de ces applications et dans quelle direction se dirige le développement de ces outils?

Les applications Facebook, Facebook Messenger et YouTube, propriété de Google, détiennent le podium des applications les plus utilisées par les mobinautes selon un recensement du cabinet de recherche Nielsen. Apple et Amazon, par l’entremise de leurs applications Apple Music et Amazon App, ont rejoint en 2016 le club du top 10.

Source : Nielsen. Données recueillies sur les mobinautes aux États-Unis.

Un palmarès relativement confirmé / à quelques exceptions près (la présence de l’application Snapchat et Pandora Radio) par les recherches de la firme comScore

Facebook et son service de messagerie Facebook Messenger constituent des outils incontournables pour plus de 72 % des mobinautes. Fort d’une base de plus de 1,5 milliard de membres et grâce à une stratégie marketing efficace, Facebook a réussi à convertir des milliers de mobinautes à son service de messagerie.

Amazon App et Instagram ont enregistré la meilleure croissance par rapport aux données de 2015 avec respectivement un taux de 43 % et de 36 %. Le magasinage record sur le mobile en 2016 explique notamment la performance de l’application d’Amazon.

Le marché des applications mobiles a atteint son niveau de maturité. Les applications de messagerie et les « chatbots » continuent à séduire les mobinautes. Plusieurs observateurs prédisent que les « chatbots » remplaceront graduellement les applications mobiles.