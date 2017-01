Gym et musique feraient bon ménage

La musique, dit-on adoucit les mœurs. Mais elle fait beaucoup plus que cela. Des recherches en neuroscience et en psychologie ont démontré, entre autres choses, que la musique stabilisait l’humeur, aidait à mieux se comprendre, stimulait les liens sociaux, modifiait la perception de la douleur, etc,

La musique est l’accompagnatrice de choix lorsqu’on mène une activité ennuyeuse ou monotone. Sans surprise, lors d’une activité physique répétitive comme la course sur un vélo stationnaire, la musculation des biceps ou des abdominaux dans un gymnase, la musique est devenue un ingrédient incontournable,

Mieux, elle est même une source de motivation.et de détermination. C’est ce que révèle un sondage de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en collaboration avec la firme Léger, Recherche-Stratégie-Conseil

Geneviève Côté, chef des Affaires du Québec à la SOCAN, explique.

L’étude intitulée « Exercice + Musique = Motivation » affirme que les Canadiens considèrent la musique comme un élément essentiel dans leur motivation à demeurer en bonne forme physique.

Près de 8 Canadiens sur 10, soit 78 % des répondants estiment que écouter de la bonne musique est tout aussi important que d’avoir des vêtements confortables ou accéder à de l’équipement adéquat au gym. De ce nombre, la grande majorité, soit près de 7 personnes sur 10 soutiennent que la musique est au moins aussi importante que des chaussures confortables.

Autres données du sondage:

Plus de la moitié des répondants (54 %) affirment que lorsqu’ils entendent de la musique qu’ils aiment dans un cours de conditionnement physique, il est fort probable qu’ils en parlent à leurs amis.

Près de 4 sur 10 (38 %) croient que c’est un signe que le gym se soucie d’eux

Près du tiers (31 %) apprécient le fait qu’ils n’ont pas à se soucier d’apporter leur propre musique pour leur entraînement.

De 40 à 60% des répondants âgés de 18 à 65 ans affirment qu’ils écoutent de la musique lorsqu’ils se sentent tristes et veulent se remonter le moral.

44 % des répondants disent écouter de la musique pour se calmer

Presque la moitié (49 %) d’entre eux se tournent d’abord vers la musique plutôt que leurs amis lorsqu’ils ont besoin de se remonter le moral.

Près du tiers des répondants (32 %) préfèrent écouter du rock, de la pop (27 %), ou de la musique classique (22 %) pour se calmer.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 1597 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait une marge d’erreur de +/ – 2,5 %, 19 fois sur 20.