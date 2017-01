« Notre place » : faire de cette chanson l’hymne franco-ontarien

Paul Demers nous a quittés le 29 octobre 2016. Il n’avait que 60 ans.

Cette entrevue de Radio-Canada en Outaouais est la dernière qu’il accordait.

Paul Demers aura marqué l’émergence de la fierté francophone en Ontario. Il était, avec les Garolou, Cano et Robert Paquette, de ceux qui ont préparé la place à ceux qui ont suivi : Damien Robitaille et Véronique Dicaire notamment.

1989, l’année des services français en Ontario

Cette année-là, la Loi sur les services en français est une loi en vigueur en Ontario. Une loi qui visait à protéger les droits des Franco-Ontariens.

Bien qu’elle ne confère pas au français le plein statut de langue officielle, elle assure que les services gouvernementaux sont offerts en français dans 25 régions désignées à travers la province où les résidents francophones sont présents en nombre suffisant.

Et il fallait marquer le coup.

C’est au compositeur et pianiste François Dubé que l’équipe qui monte le grand spectacle soulignant l’entrée en vigueur de ladite loi d’écrire un thème pour l’événement.

« C’est pas un thème qu’il vous faut, c’est une chanson-thème » François Dubé

Il défend son point de vue, l’emporte, et demande à Paul Demers d’écrire les paroles qui feraient convergence avec le thème dont il avait tout de même commencé la composition.

Et, ce fameux soir du 19 novembre 1989, sur scène à Toronto, on chantait « Notre place ».

« Notre place, c’est devenu l’hymne non officiel des Franco-Ontariens. On chante cette chanson lors d’événements politiques, sociaux et autres à saveur francophone en Ontario. Toutes les écoles de l’Ontario francophone la font jouer régulièrement, des élèves l’apprennent. Encore aujourd’hui, ils se l’approprient. »

Ce qu’on voudrait maintenant, c’est que Notre Place devienne l’hymne officiel des Franco-Ontariens. Nous en sommes aujourd’hui à l’étape du politique

François Dubé, le compositeur de la musique de Notre place, revient sur l’histoire de cette chanson au micro de Raymond Desmarteau.

Sur la vidéo qui précède, Paul est entouré de Robert Paquette et du quatuor fransaskois Hart Rouge

Quelques jours avant le décès de Paul Demers, des élèves du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) lui ont rendu hommage.