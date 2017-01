Aider à l’amélioration de la santé mentale au Canada

Belle Cause pour la cause prévoit une journée de conversation le 25 janvier pour sensibiliser le public sur l’importance de prendre au sérieux les problématiques reliées à la santé mentale.

Des visites sont prévues dans six communautés du pays dans le but d’entreprendre un dialogue sur les voies et moyens pour améliorer l’accès aux soins et à la prise en charge de la santé mentale.

L’opération de Bell cause pour la cause cible les jeunes, les Autochtones et les anciens combattants concernés par cette problématique dans ces collectivités : Fort McMurray, Iqaluit, Saint-Anne-de-Bellevue, Halifax, Ottawa et Kingston.

Nous sommes tous très impatients de nous rendre dans les collectivités, grandes et petites, où Bell Cause pour la cause a exercé un impact direct et positif afin d’annoncer de nouveaux programmes destinés à des Canadiens de tous les horizons. Un des principaux facteurs de réussite de l’initiative Bell Cause pour la cause est le travail en santé mentale réalisé à l’échelle communautaire. Nous sommes très heureux de souligner les progrès ainsi accomplis et d’aider à poursuivre dans cette voie.

– Mary Deacon, Chaire de recherche Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation

C’est une question importante qui mérite une attention particulière. C’est pourquoi différents acteurs de la scène nationale sont impliqués, à titre personnel, afin de mettre un terme à la stigmatisation qui entoure ce problème important de santé qui touche 20 % de Canadiens au cours de leur vie.

Divers événements de la vie courante peuvent altérer notre santé mentale. © Radio-Canada

Mettre un terme à la stigmatisation c’est :

aborder la question de santé mentale à travers un vocabulaire adéquat

en apprendre davantage sur le problème, comprendre les signes et communiquer

être à l’écoute et avoir de l’empathie

Nous retrouvons en première ligne, dans les annonces publicitaires sur cette question, Clara Hughes, six fois médaillée olympique du Canada, Étienne Boulay, le joueur de football et animateur de télévision, d’autres sportifs tels que Michael Landsberg, et Michael Mpambara ainsi que les comédiens Marie-Soleil Dion et Howie Mandel, entre autres.

Clara Hughes, porte-parole de Bell Cause pour la cause © Presse canadienne/Marta Iwanek

Au-delà de contrer la stigmatisation, il est question d’inciter à des actions concrètes, notamment dans le domaine de la recherche et dans les milieux de soins.

Pour que ces actions soient menées, Bell Cause pour la cause qui œuvre depuis près de 7 ans à la recherche de solution pour l’amélioration de la prise en charge de la maladie mentale, souhaite que le public se mobilise à travers les médias sociaux, les appels téléphoniques et autres messages textes, pour propulser le financement des différents programmes.

La santé mentale, un sujet souvent tabou © iStock

Dépasser le cap de 100 millions de dollars de financements en 2020

La campagne actuelle de Bell Cause pour la cause a démarré le 26 décembre avec la diffusion de messages promotionnels à travers différents canaux.

Cette campagne qui a largement été au-dessus des attentes en 2016 avec plus de 125 millions de messages de soutien envoyés par le public a propulsé le financement de Bell en santé mentale à près de 6 000 000 $.

Dans l’ensemble, la contribution de Bell à la cause de la santé mentale au Canada frôle les 80 millions de dollars.

L’ambition de l’entreprise de services multimédias est de pousser ses financements plus loin d’ici 2020, avec une contribution bonifiée au-dessus de 100 millions de dollars, pour la prise en charge de cette problématique qui touche directement ou indirectement tous les Canadiens, sans distinction d’âge, de sexe, de revenus, de culture et de religion.

