Sauvetage spectaculaire de l’équipage d’un pétrolier échoué au large du Cap-Breton

Un pétrolier s’est échoué ce week-end à Little Pond, sur la côte escarpée de la Nouvelle-Écosse, après avoir connu une panne motrice et les équipes de secours ont réussi à extirper six personnes du navire en difficulté.

La Garde côtière affirme qu’il n’y a aucune information suggérant que le temps a joué un rôle dans la panne du moteur du navire, mais que la tempête a aidé à repousser le navire plus près du rivage.

Anne Miller, directrice régionale de la région atlantique de la Garde côtière canadienne, a déclaré que le navire-citerne transportant du carburant pour d’autres navires se dirigeait vers Sydney, deuxième ville en importance en Nouvelle-Écosse.

Le ministère canadien des Pêches et des Océans affirme que l’équipage du navire est en sécurité et que les six membres sont maintenant à Sydney soit à environ 32 kilomètres au sud de Little Pond.

« La coque du navire n’a pas été compromise, et il n’y a pas de rapport de pollution. Il y a cependant environ 15 tonnes de carburant à bord », a-t-elle souligné.

La Garde côtière canadienne fait maintenant le tour du site du naufrage du pétrolier à la recherche de signes de pollution alors que l’effort des équipes de sauvetage se déplace à présent vers la récupération du navire

Appel de détresse en pleine nuit par temps de tempête

Le Capitaine Liam Mather, agent des affaires publiques du Centre conjoint de coordination des secours à Halifax, a déclaré que son centre avait reçu un appel de détresse très tôt dimanche matin.

Le centre de coordination a envoyé un hélicoptère cormoran de la 14e Escadre Greenwood pour appuyer les opérations de sauvetage des navires de la Garde côtière canadienne Spindrift et Earl Grey, qui se rendaient sur les lieux.

Sandra Gear, qui vit à proximité, dit qu’elle a aperçu un hélicoptère de la Garde côtière se poser sur le navire peu avant 2 heures du matin heure locale dimanche.

Terry Tremblett, qui vit le long de la côte voisine, a vu les lumières du navire à travers la fenêtre de sa maison dimanche vers 2 ou 3 heures du matin.

« Je me suis juste levé pour aller aux toilettes et j’ai regardé dehors et j’ai un bateau sortir de la noirceur de la mer et je sais qu’il était plus près qu’ils sont normalement », a déclaré Tremblett.

« Quand mon téléphone a sonné ce matin, mon voisin m’a dit qu’il y avait un bateau sous la falaise. »

