L’acide folique avant la grossesse pour prévenir l’anomalie du tube neural

La semaine mondiale de sensibilisation à l’acide folique se déroule du 9 au 15 janvier. Au Canada, des initiatives sont prises pour sensibiliser la population sur l’importance de la prise de cet acide, notamment avant la grossesse, pour amoindrir les risques d’anomalie du tube neural chez le nouveau-né.

Comprendre l’anomalie du tube neural

Les formes d’anomalie du tube neural les plus répandues sont l’anencéphalie et le spina-bifida. Les scientifiques relient leurs causes à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux.

Ce sont les cellules de la plaque neurale ou les cellules du fœtus qui forment son système nerveux. Lorsque ces cellules se replient sur elles-mêmes, elles forment le tube neural.

Le cerveau du fœtus est étroitement lié à ce tube dans la mesure où le processus de développement à la suite de la formation du tube neural permet que la colonne vertébrale et la moelle épinière soient créées pour ensuite aboutir à la mise en place du cerveau.

L’anomalie de ce tube peut donc être fortement dommageable pour le système nerveux, car s’il ne se ferme pas complètement, le processus de développement des cellules de l’embryon ne se déroule pas normalement. C’est ainsi que le cerveau ou la moelle épinière qui sont encore dans une phase de développement se retrouvent totalement exposés.

Les enfants qui naissent avec ces malformations ont des capacités cérébrales inférieures à la normale et leur vie est généralement menacée.

Dans le cas du spina-bifida, les risques de paralysie des membres inférieurs ou d’absence de contrôle de la vessie et de l’intestin sont fréquents chez les enfants qui naissent avec une moelle épinière ou une colonne vertébrale qui ne se sont pas complètement développées.

Prendre la dose de supplément d’acide folique qui convient avant de tomber enceinte pour préserver la santé du nouveau-né © iStockPhoto

L’Acide folique : un sauveur négligé?

L’acide folique, aussi appelé folate, est une vitamine du groupe B. Il est généralement en vente libre au Canada.

À l’occasion de la semaine mondiale de sensibilisation à l’acide folique lancée par la Fédération internationale de spina-bifida et d’hydrocéphalie, les initiatives prises au Canada visent à souligner l’importance de la prise de l’acide folique pour réduire les risques de malformation du tube neural chez l’enfant.

Alors qu’environ 260 bébés naissent chaque année au Canada avec cette malformation, l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du Québec (ASBHQ), conjointement avec l’entreprise pharmaceutique Duchesnay, tire la sonnette d’alarme et invite toutes les femmes en âge de procréer à prendre une dose quotidienne d’acide folique lorsqu’elles envisagent de tomber enceintes.

Laurence Leser : directrice générale de l’ASBHQ © Laurence Leser

Comme l’a relevé Laurence Leser, la directrice générale de l’ASBHQ, la prise de l’acide folique en préconception peut permettre de réduire considérablement les risques pour le fœtus de développer les anomalies.

Ces anomalies résultent d’un défaut de fermeture du tube neural qui se forme généralement au cours des troisième et quatrième semaines de grossesse. La prise de l’acide folique avant d’être enceinte est cruciale au cours de ces premières semaines, parce que le développement normal de la moelle épinière, du cerveau et du crâne de l’enfant en dépend, a soutenu Mme Leser.

Le facteur congénital doit nous interpeller

Certaines femmes présentent des risques plus importants que d’autres de donner naissance à des enfants présentant des malformations du tube neural.

Cela serait relié, selon Laurence Leser, à des facteurs congénitaux. C’est ainsi que les femmes ayant des antécédents familiaux dans ce sens devraient augmenter leur dose quotidienne d’acide folique, en accord avec leur médecin.

Dans d’autres cas, le diabète, l’obésité ou l’épilepsie peuvent aussi être des facteurs aggravants pour les femmes qui doivent, selon les recommandations de Santé Canada, discuter avec leur médecin avant toute planification de grossesse.

Santé Canada souligne également la nécessité d’avoir une alimentation saine et équilibrée, la supplémentation en vitamine ne pouvant se substituer à un régime sain. Des légumes vert foncé comme le brocoli, les épinards, les pois et les choux de Bruxelles, de même que le maïs, les pois secs, les haricots, les lentilles et les oranges, peuvent également être d’excellentes sources d’acide folique.

Une moelle épinière mal développée chez le fœtus cause un handicap majeur, d’où la nécessité pour les femmes de prendre de l’acide folique avant d’envisager une grossesse © iStockphoto

