Avocat et notaires de l’État québécois : la promesse qui fâche!

Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) qui sont en grève illimitée depuis plusieurs mois attendent toujours une reconnaissance appropriée de rôle particulier et de leur indépendance de fonction. À la place, ils n’ont reçu jusqu’à présent que des propositions qu’ils jugent «nettement insuffisantes» et une maigre« promesse d’en discuter ultérieurement» de la part de leur employeur.

Les avocats de LANEQ ont tenu une fois de plus à dire leur mécontentement en face des négociations avec le gouvernement qui piétinent depuis le déclenchement de leur grève généralisée le 24 octobre 2016.

En plus de la reconnaissance de leur rôle particulier et de leur indépendance de fonction, les avocats de la fonction publique québécoise et de l’Agence du revenu du Québec souhaitent que leur mode de négociation soit revu.

La décision du gouvernement de discuter de ces points essentiels pour LANEQ à une date qui reste à déterminer est considérée comme un réel recul par les grévistes.

S’appuyant sur l’entente #5 de leur convention collective de 2011 qui reconnaissait la pertinence de réformer leur mode de négociation, les avocats de LANEQ dénoncent vivement la passivité de leur employeur en face d’une cause qu’ils ont à cœur depuis plusieurs mois.

Les avocats et notaires de l’État québécois ont déjà joué dans ce film-là. Pour négocier sérieusement, il faut être deux à proposer des compromis. De notre côté, nous l’avons fait. Apparemment, nos interlocuteurs refusent de cheminer vers une solution acceptable pour les deux parties. Avec cette position, le Québec deviendrait la seule province canadienne à discriminer ses avocats et notaires de ses autres procureurs. Combien de temps encore le gouvernement va-t-il mettre en péril les droits de l’État et de ses citoyens?

– Jean Denis, président de LANEQ.

Des dizaines d’avocats et de notaires de l’État québécois manifestant à Québec et Montréal. © Radio-Canada/Marc-Antoine Ruest

Des propositions lettres mortes de part et d’autre

LANEQ avait déjà eu à déposer auprès du gouvernement une proposition présentée comme «assouplie».

Une proposition prévoyant un comité de rémunération faisant des recommandations au bureau de l’Assemblée nationale.

Les offres du gouvernement avaient été rejetées à 97 % par les 1100 membres de LANEQ répartis dans l’ensemble des ministères et organismes d’État du Québec.

La raison invoquée était que ces offres ne contenaient aucune modification souhaitée au mode de négociation.

Les avocats et notaires qui avaient également voté à 90 % en faveur de la poursuite de leur grève généralisée n’entendent pas lâcher prise, en face de ce qu’Ils considèrent comme étant du «mépris» de la part du gouvernement duquel ils ont dit «attendre un geste significatif».

