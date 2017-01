Le Canada, un pays ouvert et tolérant selon les expatriés

Plusieurs raisons motivent les gens à aller chercher fortune ailleurs : meilleur salaire, possibilités d’avancement, reconnaissance, paix, sécurité, etc. Qu’est-ce qui motivent les expatriés à s’installer au Canada? La banque HSBC répond à cette question dans un sondage effectué auprès de 26 871 expatriés répartis dans plus de 100 pays.

Au total, le Canada se classe 3e, derrière Singapour et la Nouvelle-Zélande. Les points forts du Canada aux yeux des travailleurs expatriés sont sa culture de tolérance et la diversité. Plus des deux tiers (69%) des expatriés disent le Canada accueille les gens indépendamment de la foi, de la race, et du sexe ou de l’orientation sexuelle. Et pour eux, le Canada fait mieux sur ces points que leur pays d’origine.

Plus des deux tiers (68%) des répondants disent que la qualité de vie globale au Canada est meilleure que dans leur pays d’origine. Une proportion similaire d’expatriés (66%) disent se sentir plus en sécurité au Canada que dans leur pays d’origine). Plus de des trois quarts (76%) disent qu’ils s’intègrent bien à la culture et sont acceptés par les locaux. Aux États-Unis, cette proportion est de 68%, et de 61% pour l’ensemble du monde.

Près de 7 expatriés sur 10 considèrent que le Canada est plus ouvert et plus accueillant que leur pays d’origine © iStock

Cela dit, si on s’intéresse exclusivement à la dimension travail, Hong Kong est le meilleur endroit en ce qui a trait au perfectionnement professionnel (68 %), suivi de Singapour (62 %) et du Royaume-Uni (62 %).

Si la motivation est l’argent, c’est en Suisse qu’il faut aller. Le revenu annuel moyen d’un expatrié y est de 188 275 $US, soit presque deux fois plus que la moyenne mondiale, qui est de 97 419 $US. En comparaison, un expatrié au Canada gagne en moyenne 84 280 $US.

Rocco Mocella, Chef des succursales de la HSBC au Québec, donne des détails supplémentaires sur ce sondage

Une majorité d’expatriés estiment que la qualité de vie de leur famille s’est grandement améliorée depuis qu’ils vivent au Canada © ICI Radio-Canada/Nicole Germain

Les parents disent que la qualité globale de la vie s’est améliorée pour leurs enfants avec les trois quarts (75%) qui affirment que c’est mieux que dans leur pays d’origine (par rapport à 60% des expatriés dans le monde).

Une proportion semblable de parents (75%) notent également la santé et le bien-être de leurs enfants se sont améliorés. Le Canada est aussi l’un des meilleurs endroits au monde pour accéder à la propriété.

Près des trois quarts des travailleurs expatriés sondés (74%) ont une propriété dans leur nouveau pays contre 45% à l’échelle mondiale.

Mais, si on pense simplement à faire carrière à l’étranger sans autre forme de considération, la palme revient à la Suisse pour une deuxième année consécutive. Le Canada se classe 16e, soit un rang plus bas que dans le classement de l’année dernière.

Lire aussi

Beaucoup veulent y déménager, mais fait-il vraiment bon vivre au Canada?

Canada : Le nombre de travailleurs étrangers temporaires a triplé en 10 ans

Canada : Travailleurs étrangers francophones recherchés, la suite