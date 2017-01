Le paillasson de la discorde: indignation des Indiens contre Amazon.com

En Inde, le drapeau national est quasi-sacré. Lui porter atteinte est passible d’amendes et d’emprisonnement. Amazon.com vient de l’apprendre à ses dépens. Un paillasson sur lequel le drapeau indien est reproduit, et qui était offert sur le site web canadien du géant Amazon, suscité l’ire de la diaspora indienne du Canada.

L’affaire est tellement grave du point de vue de New Delhi que la ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj, a prévenu qu’elle pourrait refuser d’accorder des visas indiens aux employés d’Amazon si l’entreprise refusait de retirer immédiatement de sa plateforme tous les produits insultants envers (le) drapeau national de l’Inde.

Elle a ajouté que des visas déjà émis pourraient être annulés réclamant du même coup des excuses d’Amazon.com.

La ministre indienne des Affaires étrangères, Sushma Swaraj a menacé Amazon.com de représailles si le paillasson n’était pas retiré de son site © CBC

Le géant de la vente en ligne a répondu à l’appel de la ministre, lui envoyant une lettre pour présenter ses excuses. Dans la missive relayée sur Twitter par un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, le vice-président d’Amazon Inde, Amit Agarwal, assure que les produits controversés ont été retirés du portail canadien et que des mesures ont été mises en place pour faire en sorte qu’aucun produit similaire ne puisse être proposé à nouveau aux utilisateurs d’Amazon du monde entier.

Amazon Inde s’engage à respecter les lois et coutumes indiennes. Amazon regrette que ces produits offerts par un autre détaillant au Canada aient offensé les sensibilités indiennes’, écrit M. Agarwal, précisant par le fait même que le tapis en question n’était pas disponible en Inde.

Le tapis de la discorde est introuvable

La Presse canadienne n’a pas été en mesure, jeudi matin, de retrouver le paillasson à l’origine de cette controverse sur le portail web canadien d’Amazon (Amazon.ca). L’agence de presse n’a pas non plus trouvé de produit similaire proposé sur la plateforme Amazon.com.

Le tapis en question était vendu via le site d’Amazon par un autre détaillant, a rapporté l’Associated Press. Les drapeaux d’autres pays, notamment ceux du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni, sont dépeints sur d’autres modèles proposés.

Le paillasson est désormais introuvable sur le portail canadien d’Amazon.com © Amazon.com

Plusieurs membres de la communauté canado-indienne ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux, certains appelant au boycottage d’Amazon. Pour eux, en marchant sur le paillasson, on piétine symboliquement l’Inde.

« Amazon doit être saigné. De la vente de sous-vêtement revêtant des imprimés de dieux hindous à la vente de tapis dépeignant le drapeau indien… Que c’est épouvantable », a lancé une internaute par le biais de Twitter.

L’an dernier, la vente en ligne de produits sur lesquels étaient représentés des dieux hindous avait entraîné des manifestations.

Cette controverse tombe plutôt mal pour Amazon qui fait un pari énorme sur l’Inde. Le géant de la vente en ligne a promis d’investir plus de 5 milliards de dollars sur Flikpart et Snapdeal deux compagnies indiennes de commerce électronique. Amazon veut contrôler une plus grande part du marché des services Internet indien qui connaissait la croissance la plus rapide du monde.

(Avec AP, La Presse canadienne)