Promouvoir l’innovation en soins de santé chez les personnes âgées.

Une compétition nationale est annoncée pour soutenir le vieillissement en bonne santé au Canada. Cette compétition est organisée par Age-Well, un organisme pancanadien du domaine de la santé financé par le gouvernement fédéral, en partenariat avec Hacking Health, une organisation internationale née à Montréal.

Laurent Moreno est le responsable chargé du développement entrepreneurial et du partenariat stratégique chez Age-Well.

Laurent Moreno: chargé du développement entrepreneurial et du partenariat stratégique chez Age-Well © Laurent Moreno

Il souligne l’importance de cette compétition qui donne une chance au niveau national à différents projets, à différentes idées et solutions technologiques, dont le but est d’aider les personnes âgées et les personnes qui leur viennent en aide à travers le pays, de se concrétiser.

Selon les explications de monsieur Moreno, les solutions technologiques en question intègrent les programmes informatiques, la robotique, les maisons intelligentes ainsi que différents autres produits ou services qui répondent aux besoins et aux problématiques reliés à la santé des personnes âgées.

Le prix à gagner dans le cadre de cette compétition est de 75 000 dollars et le but, comme l’a relevé Laurent Moreno, est de pousser les entreprises canadiennes vers les sommets, aussi bien sur le plan national qu’international.

Les compétiteurs doivent innover et fabriquer des objets susceptibles de favoriser l’épanouissement des aînés dans le besoin, comme ce bras artificiel © IS / iStockphoto

L’invention et l’originalité encouragées

Étant donné que le concours incite à la créativité et à l’innovation par le développement de nouvelles technologies, il incite les jeunes entrepreneurs à devenir des chefs de file dans leurs domaines pour mieux se positionner sur le marché et s’ouvrir de nouveaux débouchés.

Les promoteurs du concours entendent travailler en partenariat avec les personnes âgées et les partenaires industriels pour créer des solutions durables qui répondent à leurs besoins. © Radio-Canada

Toutes les provinces et parties du Canada sont concernées par ce concours qui est ouvert aussi bien aux étudiants, aux jeunes entreprises qu’aux personnes âgées.

Les participants bénéficieront de l’encadrement d’une trentaine de mentors pour créer un plan de développement de leurs produits et de leur commercialisation adéquat et pertinent.

La sélection des plus beaux projets aura lieu dans les villes de Toronto le 3 février, à Montréal le 3 mars, à Halifax le 13 mai et à Vancouver à une date qui reste à déterminer.

Ces projets seront ensuite soumis au jury à l’occasion de la grande finale qui aura lieu à Winnipeg du 17 au 19 octobre 2017.