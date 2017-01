Flagrant délit de pratiques commerciales trompeuses pour Amazon qui paie 1 million de dollars.

C’est une enquête du Bureau de la concurrence qui a permis de mettre à nu les habitudes commerciales douteuses du géant de la vente en ligne. À l’issue de cette enquête, Amazon a reconnu avoir souvent comparé ses prix à un prix habituel ou «prix conseillé», les présentant ainsi comme des aubaines attrayantes pour les consommateurs.

Observations et analyse du Bureau de la concurrence

L’enquête qui portait sur Amazon Retail a permis au Bureau de surveiller quotidiennement la promotion de 12 films Blu-Ray par Amazon et ses concurrents et d’avoir des informations provenant de différentes sources, du 27 mai 2014 au 1er mai 2016.

S’appuyant sur des critères de quantité de films et de période de vente, l’enquête démontre que les allégations sur le site d’Amazon donnaient l’impression que les prix des produits offerts étaient inférieurs au prix courant du marché, alors qu’en réalité, il n’en était rien.

Amazon comparait souvent le prix de vente d’un produit avec un prix conseillé, en affichant le prix de vente barré, ex. “prix conseillé : 39,99 $ CA; Prix 29,99 $ CA et livraison gratuite sur les commandes de plus e 35 $ CA”. Ces indications relatives au prix de vente étaient souvent accompagnées d’indications particulières comme “économisez” ainsi que le montant des économies en dollars et le rabais en pourcentage par rapport au prix conseillé, p. ex. : Économisez : 10,00 $ ( 25%).

L’enquête du Bureau aboutit en effet aux deux conclusions suivantes:

Les fournisseurs sur le marché n’ont pas vendu une quantité importante de 12 films Blu-ray au prix conseillé (prix plus élevé), pendant une période raisonnable de 12 mois avant de nouvelles indications relatives au prix habituel données par Amazon

Les autres fournisseurs sur le marché n’ont pas récemment offert les 12 films Blu-ray au prix conseillé indiqué par Amazon pendant une période de six mois, peu avant la communication des indications relatives au prix habituel donné par Amazon

Des consommateurs induits en erreur

L’enquête observe qu’avec les avantages qu’offre la comparaison de prix que fait Amazon, les consommateurs ne peuvent que réagir aux économies suggérées, les indications d’économie agissant comme un «puissant outil de marketing», d’où la nécessité de les protéger, conformément à la Loi sur la concurrence.

Tagreed Boules, sous-commissaire adjointe à la direction des pratiques commerciales trompeuses au Bureau de la concurrence, relève que les consommateurs canadiens achètent de plus en plus en ligne différents biens électroniques de consommation, entre autres produits, et qu’ils font régulièrement appel au site Internet d’Amazon, Amazon Retail ou au site de fournisseurs tiers comme Amazon Market Place.

C’est dans le but de renforcer la confiance de ces consommateurs à l’égard du marché en ligne qui prend de plus en plus de l’ampleur à travers le monde, et de s’assurer que les Canadiens disposent d’une information exacte au moment de choisir leurs produits, que la Bureau de la concurrence a décidé de mener son enquête, a souligné madame Boules. Elle précise qu’au terme de cette enquête, le Bureau a réussi à démanteler une vaste supercherie de ce géant du commerce en ligne.

Amazon s’engage à modifier ses pratiques et à payer une amende

Le Bureau de la concurrence s’est dit satisfait de la collaboration d’Amazon durant tout le déroulement de l’enquête qui a abouti à la conclusion d’ une entente par consentement avec le géant de la vente en ligne.

Dans cette entente, Amazon s’est engagé à arrêter ses pratiques trompeuses et à payer une amende 1, 1 million de dollars et 100 000 $ pour les coûts de l’enquête menée par le Bureau de la concurrence.

Le consentement englobe tous les produits qu’Amazon offre sur son site canadien. Il a force de loi, car c’est une ordonnance de la Cour, a tenu à préciser Tagreed Boules qui explique également qu’il est bon pour une période de 10 ans et qu’il assure l’éthique publicitaire sur le marché en ligne.

Comme message clé susceptible d’interpeller toutes les autres structures qui pourraient être tentées de se lancer dans des pratiques trompeuses pour flouer les consommateurs, madame Boules indique que toute comparaison de prix doit être véridique, comme c’est le cas désormais sur le site d’Amazon, conformément aux exigences de la loi.

