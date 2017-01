Le Canada prend-il bien soin de ses anciens combattants?

À son arrivée au pouvoir, le premier ministre, Justin Trudeau, avait annoncé tout un plan pour renforcer l’appui que le Canada apportera désormais à ses anciens combattants ainsi qu’à leurs familles. Un nouveau point de service pour loger les employés de première ligne fournissant des services à ces vétérans vient d’être ouvert à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. C’est l’occasion pour nous de faire le point sur les réalisations du gouvernement libéral pour améliorer la condition de ces hommes qui ont vaillamment servi leur pays durant les deux grandes guerres mondiales.

Une infrastructure provisoire à déménager pour servir 4600 vétérans

Le nouveau point de service de Fredericton vient agrandir l’espace destiné au logement des employés de première ligne qui s’occupent au quotidien des soins prodigués aux anciens combattants.

C’est un bureau provisoire qui sera déménagé ultérieurement par le ministère des Anciens Combattants à Oromocto (dans le comté de Sunbury), pour le rapprocher davantage de la base des forces canadiennes de Gagetown. L’intention étant de faciliter la tâche aux employés de plus en plus nombreux, mais aussi d’améliorer leurs conditions de travail.

Ils sont une trentaine au total dont le rôle consistera à servir environ 4600 vétérans ainsi que leurs familles.

Ils prendront notamment des dispositions pour leurs examens médicaux aux fins de pension. Ils accompagneront les vétérans dans leurs démarches administratives comme : la présentation de demandes et la soumission de pièces justificatives, à l’instar de reçus.

L’ouverture d’un nouveau point de service à Fredericton montre notre engagement à servir les vétérans et leur famille à l’endroit et au moment où ils en ont besoin. Les vétérans ont répondu avec abnégation à l’appel de servir leur pays, et maintenant c’est à notre tour de répondre à leur demande en améliorant les avantages financiers, en rétablissant et en élargissant l’accès aux services essentiels, en offrant de plus en plus de services partout au pays et en embauchant plus de personnel de première ligne.