L’industrie créative canadienne cherche à percer le marché chinois

En visite de travail de sept jours en Chine, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Jolie, a vanté les mérites de l’industrie culturelle canadienne et souhaité le renforcement des échanges diplomatiques et commerciaux bilatéraux entre le Canada et la Chine.

Le comité consultatif canadien de l’industrie culturelle et créative a été lancé à l’occasion de cette visite de la ministre Joly en Chine.

Ce comité, composé de représentants d’entreprises culturelles canadiennes déjà actives sur le marché en chine, a tenu ses premières assises dans le but de formuler des recommandations sur la meilleure manière pour les créateurs canadiens d’aller à la conquête du marché international.

La visite est ainsi voulue enrichissante pour les artistes et créateurs canadiens qui pourront se voir ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux sur un continent asiatique qui abrite la moitié de l’humanité.

La Chine joue un rôle de plus en plus important sur l’échiquier international en ce qui concerne le commerce des biens et services. Elle représente à elle seule un marché de plus d’un milliard de consommateurs et elle est classée comme étant la deuxième plus importante économie du monde.

Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien © Karine Dufour

C’est un partenaire stratégique que le Canada intègre de plus en plus sérieusement dans sa politique économique sur le plan international.

Notre gouvernement comprend l’importance d’aider les créateurs et entrepreneurs canadiens du milieu culturel à saisir toutes les occasions qu’offrent les marchés et les publics internationaux, d’autant plus que nous envisageons des possibilités considérables en Chine

– Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien

Le fédéral envisage l’établissement d’une délégation commerciale culturelle en Chine © Radio-Canada / Colombe Fortin

Industrie culturelle canadienne : quel potentiel ?

L’industrie culturelle canadienne, comme phénomène commercialisable, a un impact économique important pour le pays.

Cette industrie, qui rassemble « toutes les activités artistiques créatrices, les biens et services produits par ces activités, et la préservation du patrimoine humain », contribue pour plus de 47 milliards de dollars au PIB national et elle emploie directement plus de 650 000 Canadiens.

En développant davantage la coopération entre les créateurs et les industries culturelles du Canada et de la Chine, cet apport est appelé à s’accroître.

C’est une brèche dans laquelle les créateurs comptent s’engouffrer et les futurs travaux du comité consultatif vont être davantage axés sur l’analyse des possibilités commerciales qui existent en Chine.

La finalité de ces travaux étant de formuler des recommandations qui permettront au gouvernement canadien d’élaborer une réelle stratégie commerciale avec ce partenaire, en ce qui concerne l’exportation des biens et services de l’industrie créative canadienne.

La ministre Joly a également indiqué que les conseils de ce comité joueront un rôle important dans la réflexion actuellement en cours au niveau fédéral, sur l’établissement possible d’une délégation commerciale culturelle en Chine.

Le Canada souhaite apporter plus de soutien aux artistes nationaux pour qu’ils soient plus compétitifs sur la scène internationale © Gunther Gamper

