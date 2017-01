Ontario : nouvelles accusations contre la tueuse des personnes âgées

La police provinciale de l’Ontario a déposé six autres accusations contre Elizabeth Wettlaufer, 49 ans, déjà accusée d’avoir tué huit personnes âgées dans deux centres de soins de longue durée.

Elizabeth Wettlaufer doit faire face à quatre chefs d’accusation de tentative de meurtre et deux pour agression grave sur des personnes qu’elle avait la responsabilité de soigner.

Les derniers chefs d’accusation portent sur des incidents qui auraient eu lieu entre juin 2007 et août 2016 dans trois endroits, dont le foyer de soins de Woodstock, en Ontario, où Wettlaufer a été infirmière pendant de longues années. Ces nouveaux détails ont été révélés alors qu’Elizabeth Wettlaufer comparaissait brièvement dans une salle bondée de la cour de Woodstock, en Ontario, vendredi matin. Son audience a été reportée au 15 février

De nombreuses personnes, amis, familles des victimes et simples citoyens attendaient l’infirmière devant le palais de justice pour lui exprimer leur indignation et lui faire voir la peine et la douleur qu’elle a causées.

Elizabeth Wettlaufer a comparu vendredi matin à Woodstock en Ontario © Dave Chidley-Canadian Press

Une longue histoire de méfaits contre les aînés

Mme Wettlaufer est accusée de voies de faits aggravées contre Clotilde Adriano, 87 ans, et Albina Demedeiros, âgée de 90 ans, entre juin et décembre 2007. Tous deux résidaient au foyer de soins infirmiers Caressant Care à Woodstock.

L’infirmière est également inculpée de deux tentatives de meurtre, l’une sur Wayne Hedges, âgé de 57 ans, entre septembre et décembre 2008, et l’autre sur Michael Priddle, âgé de 63 ans, entre janvier 2008 et décembre 2009. Ils étaient également des résidents des Caressant Care

Les victimes présumées, mentionnées dans les autres tentatives de meurtre, sont Sandra Towler, âgée de 77 ans, résidente de Telfer Place, dans le comté de Brant, en Ontario, en septembre 2015, et Beverly Bertram, 68 ans, dans une résidence privée du comté d’Oxford en août de l’année dernière.

La police a indiqué que quatre des nouvelles victimes présumées, toutes des résidentes de Caressant Care, sont mortes depuis. Mais leurs décès n’avaient pas été initialement attribués à Wettlaufer.

Mme Wettlaufer a été inculpée en octobre de huit chefs d’accusation de meurtre au premier degré dans la mort de résidents de maisons de soins infirmiers à Woodstock et à London (Ontario).

À cette époque, la police a allégué que l’infirmière utilisait des médicaments pour tuer les personnes âgées dans les établissements où elle travaillait entre 2007 et 2014.

(Avec CP, La Presse canadienne, CBC)

