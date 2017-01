Séisme en Haïti: 7 ans plus tard, on s’en souvient à Montréal

Le 12 janvier 2010, un violent séisme dévastait Haïti, faisant plus de 250 000 morts, 300 000 blessés et 1 million de sinistrés. Sept ans plus tard, la Ville de Montréal ainsi que la communauté haïtienne ont tenu à commémorer le triste évènement.

Les Haïtiens de Montréal sont loin d’être affligés par les catastrophes qui frappent leur pays d’origine. À l’occasion du 7e anniversaire du tremblement de terre, ils ont salué la mémoire des victimes, avec sobriété, sans pour autant sombrer dans le découragement et la fatalité.

Car, alors que les séquelles physiques et psychologiques du séïsme sont encore bien présentes, Haïti a été frapée par l’ouragan Matthew en octobre dernier. Un tel acharnement du sort peut inciter au découragement et à la lassitude. Mais rien de tel au sein de la communauté canado-haìtienneé. Jeudi, la Maison d’Haïti à Montréal a organisé une soirée de commémoration dédiée aux personnes qui ont vécu de loin ou de près le tremblement de terre, afin de leur donner force, courage et espoir.

Marjorie Villefranche est la Directrice générale de Maison d’Haïti à Montréal

Plusieurs personnalités de la communauté haîtienne de Montréal étaient présentes à la soirée commmorative du seïsme du 12 janvier 2010 © Maison d’Haiti

Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a rappelé que sa ville n’avait pas oublié et n’oubliera jamais cette terrible journée. Il a indiqué que les efforts de la Ville pour aider le peuple haïtien à surmonter cette épreuve se poursuivent toujours, notamment par l’intermédiaire du du Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM), financé par le gouvernement canadien.

Réhabilitation des écoles, aménagement des bibliothèques, renforcement institutionnel et budgétaire, identification des rues, etc. sont quelques-uns des projets réalisés dans le cadre du PCM.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a tenu à réaffirmer la solidarité de ses concitoyens avec le peuple haïtien © Radio-Canada

Lire aussi

Montréal offre un nouveau toit à la Maison d’Haïti

Le désastre de l’ouragan Matthew et la réponse des Haïtiens de Montréal

Haïti: jour de recueillement à Québec pour les proches de victimes du tremblement de terre de 2010

Cinq ans après le séisme, Haïti ne s’est relevée qu’à moitié

Séisme en Haïti : une survivante de 118 ans raconte