Quel est le parfait petit habit anti-hiver des Canadiens?

Cette semaine nous répondons à la question d’un de nos auditeurs au coeur de l’Afrique francophone qui doit composer lui aussi en ce mois de janvier avec une période de refroidissement marqué des températures dans son pays.

Tandis que nous devons composer au mois de janvier comme Canadiens avec des températures la nuit avoisinant bien souvent avec les -20 a -25 degrés Celsius il doit affronter des plus 22 ou 24 degrés Celsius en journée.

Pour répondre à sa question sur comment les Canadiens s’habillent pour traverser l’hiver, nous lui expliquons d’abord l’importance de respecter la règle de base : le principe des trois couches de vêtements.

Les bons et les mauvais côtés du froid pour la santé des Canadiens

Plusieurs recherches récentes ont démontré que le froid altère le fonctionnement de notre système immunitaire.

Les cellules se déplacent moins vite dans le corps humain, ce qui ralentirait notre réponse immunitaire et laisserait plus de temps aux virus pour s’installer.

Les cils qui nettoient régulièrement nos bronches sont également moins efficaces lorsque les températures sont hivernales. Tous ces éléments expliquent, au moins en partie, la recrudescence en hiver des rhumes et autres bronchites.

Le froid induit aussi une vasoconstriction, une augmentation de la pression artérielle, qui peut aboutir à une rupture des plaques dans les artères et donc déclencher la formation d’un caillot fatal chez les gens âgés.

Perdre du poids serait par contre plus facile par temps froids d’hiver : selon une étude qui vient de paraître dans Trends in Endocrinology & Metabolism, une exposition régulière à des températures fraîches aide à brûler plus de calories.

Ces travaux font écho à une étude québécoise publiée en 2012 par l’Université de Sherbrooke dans le Journal of Clinical Investigation : « lorsqu’on expose des individus sains au froid, on est capables d’activer les fournaises de leurs graisses brunes. Ces graisses brunes ne font pas que capter plus de gras et de sucre, elles les brûlent littéralement ».

