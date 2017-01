Tam-Tam Canada – 15 janvier 2017 – Glissez sur nos routes du Canada cet hiver

Dans cette émission, nous débattons des efforts au pays pour rendre la conduite automobile plus sécuritaire notamment l’hiver et des nouvelles habitudes de conduites hivernales pour les nouveaux arrivants.

Conduisez sur la glace dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada

Promenez-vous avec Levon Sevunts, réalisateur de Eye on the Arctic, qui parcourt une partie des 400 kilomètres de route glacé qui séparent le lac Tibbit et le lac Contwoy.

Pneus d’hiver pas imposés aux Ontariens : ils ne réduisent pas assez les collisions!

Il n’existerait pas suffisamment de preuves que ces pneus ont un réel impact sur la réduction des accidents l’hiver.

Conduite hivernale 101 pour nouveaux arrivants

250 000 immigrants s’installent au Canada chaque année; de ce nombre beaucoup ont peu ou pas connu l’hiver.

100 véhicules s’entassant pêle-mêle sur une autoroute enneigée canadienne

Il s’agit de la première grande vidéo virale de l’année 2017 au Canada dont les images ont été tournées samedi dernier.

Quelles sont ces nouvelles limites de vitesse sur les routes au Canada?

Les Britanno-Colombiens sont depuis quatre mois les automobilistes les plus rapides du Canada, car ils peuvent en certains endroits rouler à 120 km/h.

