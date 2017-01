Après l’Expo 67, Montréal, hôte de l’Expo 2025?

La Ville de Toronto devait se porter candidate à l’organisation de l’exposition universelle de 2025. Mais elle y a renoncé. Des conseillers municipaux de Montréal voient là une opportunité à saisir pour la métropole québécoise.

Montréal a déjà été l’hôte d’une exposition universelle, l’Expo 67. L’organisation et la tenue de l’évènement ont coûté quelque 283 millions de dollars. Mais selon diverses études, les retombées pour les contribuables ont été le double de ce moment. Sans compter que Montréal s’est fait connaître à travers le monde, en plus d’avoir attiré des milliers de visiteurs.

L’Expo 67 est connue comme étant l’une des plus réussies du XXe siècle. Elle a donné lieu à une transformation majeure de Montréal. Elle a notamment permis la construction du métro, la mise en place du parc d’attractions La Ronde et a contribué à l’installation d’une équipe de baseball, les Expos de Montréal. Avec tant de retombées, pourquoi ne pas répéter l’expérience?

Deux conseillers municipaux de l’opposition y ont pensé. Toronto, la seule ville canadienne qui avait songé à accueillir l’exposition universelle de 2015 s’étant désistée, Marvin Rotrand et Justine McIntyre estiment que la voie est désormais libre pour Montréal. M. Marvin Rotrand également chef de Coalition Montréal, et Mme Justine McIntyre, chef de Vrai changement pour Montréal ont déposé une motion demandant à Montréal de proposer sa candidature comme ville hôte de l’Expo 2025.

Marvin Rotrand explique ce qui a motivé cette initiative

L’Expo 67 de Montréal est considérée comme l’une des plus réussies du 20e siècle © ameriquefrancaise.org

Des compétiteurs de poids

La date limite des soumissions étant le 22 juin 2017, Montréal doit faire vite si elle veut avoir une chance d’organiser l’Expo 2025. D’autant plus qu’elle ferait face à des candidatures de poids comme celle de Paris et possiblement d’Osaka au Japon et de Manchester au Royaume-Uni.

Les instigateurs de l’idée de l’Expo 2025 à Montréal misent cependant sur le fait que leur ville sait se promouvoir sur la scène internationale comme une cité accueillante et cosmopolite.

Mais si une étude de faisabilité indique qu’une soumission pour l’édition de 2025 n’était pas réaliste, les conseillers municipaux demanderont au Comité exécutif de la ville d’envisager une candidature pour l’Expo spécialisée de 2027 ou l’universelle de 2030.