Innovation : lire vos émotions à travers vos sourcils grâce à un microsite!

Une nouvelle technologie serait susceptible d’aider désormais à percevoir et à interpréter vos émotions à travers l’expression de vos sourcils.

Cette technologie a été éprouvée dans le cadre d’un partenariat entre une équipe de scientifiques de l’université canadienne de Lethbridge, en Alberta, et l’entreprise Benefit Cosmetics.

Ayant séparé le visage humain en trois sections : le haut, le bas et le milieu, le professeur Javid Sadr et son équipe ont étudié ses différentes expressions, à travers un outil dénommé Brow Translator.

Il s’agit, selon ses promoteurs, d’un microsite qui utilise l’analyse de la reconnaissance faciale et l’apprentissage automatique pour révéler ce que les sourcils peuvent vraiment traduire au sujet des sentiments d’une personne.

Les sourcils peuvent communiquer toute la gamme des émotions, de l’agressivité à la peur en passant par la joie

– Javid Sadr, professeur en neuroscience à l’université de Lethbridge

Selon les chercheurs, les sourcils jouent un rôle important dans chaque section du visage et permettent de mieux apprécier les émotions © PC / Presse canadienne

7 émotions universelles au centre de la recherche

L’étude a été réalisée sur la base des émotions qui sont reconnues de manière universelle, car, « quelles que soient sa culture et ses origines, chaque individu […] exprime ces émotions de la même manière sur son visage et est capable de reconnaître et d’interpréter chez autrui les émotions derrière chaque expression ».

Ces émotions universelles ont été classées en 7 catégories:

Joie

Peur

Tristesse

Colère

Dégoût

Surprise

Mépris

Selon le Dr Sadr et son équipe, la position des sourcils exprime toute une panoplie d’émotions. © iStock

Quelques-uns des sentiments décodés par les chercheurs

Un sourcil droit au-dessus d’un clin d’œil exprimerait la malice et la connivence. Un sourcil bien arqué au-dessus d’un œil grand ouvert exprimerait une attitude insolente, taquine et enjouée.

Avec des sourcils qui ne sont ni froncés ni haussés de surprise et qui tiennent fermement une ligne droite, sous un regard soutenu et un sourire esquissé, l’on peut lire un air assuré et presque inébranlable.

Des sourcils du côté droit expriment clairement l’inquiétude et la tristesse s’ils sont droits et courbés vers le haut d’un côté et vers le bas de l’autre. Chez cette même personne, si le sourcil gauche est arqué au niveau de la pointe, il marque une interrogation.

