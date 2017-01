Campus au Québec : combattre la culture du viol par une loi-cadre

Les résultats d’une enquête publiés cette semaine suscitent plusieurs réflexions sur les moyens pour mettre un terme au fléau des agressions sexuelles et du viol dans les universités québécoises. Ainsi, le Parti québécois propose la création d’une loi pour contrer ces agressions qui sont devenues courantes dans les campus. Cela plonge aussi bien les étudiants et les étudiantes que tous les autres membres du personnel dans l’insécurité.

Une violence sous diverses formes qui fait des ravages

L’enquête sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire (ESSIMU) a permis de brosser un portrait sombre de la situation qui prévaut dans les universités québécoises, où la violence sexuelle est courante.

Cette violence, qui touche davantage les femmes, les minorités sexuelles et les personnes présentant un handicap, prend diverses formes :

Selon les résultats de l’étude, dans le milieu universitaire au Québec, 39 % des étudiants ou des travailleurs ont été victimes d’au moins une forme de ces violences de la part d’une autre personne issue du milieu universitaire et 41,8 % ont reconnu avoir été victimes de deux à trois formes différentes de violence.

Plus du quart des personnes interrogées, soit 27,4 %, ont été touchées par le phénomène 12 mois avant le début de l’enquête qui a été lancée en 2014 par une équipe indépendante soutenue par différents organismes et une université du Québec.

Nécessité d’une loi-cadre

La violence sexuelle dans le milieu universitaire a des répercussions sur la vie des personnes concernées et sur le maintien de l’ordre et de la sécurité dans différents campus.

Certains responsables du Parti québécois réitèrent donc l’idée qu’une loi-cadre soit adoptée pendant la session en cours au parlement du Québec pour contrer ce fléau en milieu universitaire.

Il y a bien longtemps que nous demandons au gouvernement d’agir et de déposer une loi‑cadre qui s’y attaque de façon musclée. Malheureusement, pendant près de deux ans et demi, ça a été silence radio sur le dossier au gouvernement. Il a fallu les événements de l’automne dernier à l’Université Laval pour qu’il se décide enfin à aller de l’avant. Pour l’instant, la ministre David laisse toutes les portes ouvertes; une loi-cadre, une politique-cadre, un plan d’action… pour réussir à contrer enfin le phénomène, il faudra des moyens musclés, et que les sommes soient au rendez-vous.