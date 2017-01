L’eau potable fait cruellement défaut à 1 personne sur 10 dans les pays en développement

Le forum économique mondial s’ouvre à Davos (Suisse) et il se déroulera jusqu’au 20 janvier. Parmi les priorités de ce forum 2017, la question de l’accès à l’eau potable pour des milliers de personnes dans les pays en développement.

Dans un contexte international où plusieurs personnes, des femmes et des enfants notamment, parcourent des milliers de km pour se procurer cette denrée incontournable pour la vie, une initiative en faveur de l’accès à l’eau potable partout dans le monde au forum mondial arrive à point nommé.

Un point d’eau dans certaines régions en Afrique peut ravitailler plus d’un village

Cette initiative est portée par deux organismes : Stella Artois et Water.org qui souhaitent que d’ici 2030, le problème de l’accès à l’eau potable soit résolu dans son ensemble pour la rendre disponible et abordable pour tous.

Pour y parvenir, il faut une mobilisation internationale et une étroite collaboration entre les pays et tous les acteurs susceptibles d’influencer le processus de prise de décision sur la planète.

Il est inutile et inacceptable qu’un enfant meure toutes les 90 secondes d’une maladie liée à l’eau. Nous avons besoin de partenaires et de ressources dédiées — à la fois humaines et financières — pour en finir avec la crise mondiale de l’eau.