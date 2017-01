Nos parcs nationaux vont-ils se faire « marcher dessus » durant cette année des 150 ans du Canada?

Comment se comporter écologiquement et minimiser notre pollution et notre empreinte sur nos parcs nationaux? Cette question en rafale, les Canadiens l’on en tête depuis plusieurs jours depuis que Parcs Canada a révélé le succès dans le monde entier de son offre de visa de visite gratuite des parcs nationaux pour souligner en 2017 le 150e anniversaire de notre pays.

Parcs Canada indiquait qu’en deux semaines seulement, déjà plus de 900 000 personnes ici et partout dans le monde avaient commandé leur « Carte d’entrée Découverte » (Discovery Pass) afin d’accéder gratuitement aux sites.

Cet accès gratuit aux parcs nationaux canadiens en 2017 préoccupe plusieurs environnementalistes.

En se basant sur les expériences passées où des touristes ont littéralement piétiné la végétation de lieux très populaires et mis en danger la vie de la faune traversant par exemple les routes, les Canadiens ont de bons motifs de s’inquiéter de la suite des choses…

Marcher dans ou marcher sur nos parcs nationaux? Voilà la question en 2017 – 5:44



Le haut-lieu du tourisme mondial en 2017 : les parcs nationaux canadiens

Des vestiges d’anciens camps forestiers, retrouvés sur le site de Parcs Canada au lac La Pipe dans le nord du Québec. © Radio-Canada

Cette nouvelle concernant la popularité des laissez-passer gratuits dans les parcs nationaux canadiens doit être placée dans le contexte plus large du fait que la destination touristique mondiale numéro un dans le monde en 2017 devrait être le Canada si l’on se fie à Lonely Planet.

Or, traditionnellement, la première destination touristique des étrangers au Canada, ce sont nos parcs nationaux, notamment ceux de Banff et Jasper.

C’est l’été prochain que la pression touristique des étrangers et des Canadiens devrait atteindre son sommet et que nos parcs seront ainsi à leur état le plus vulnérable.

RCI avec la contribution de Marie Villeneuve, Rudy Desjardins et Geniève Muchisson, Grégory Bernard et Philippe Marcoux de Radio-Canada

Sur le même thème

Éthique du plein air – Sans trace Canada

Les parcs nationaux du Canada – Parcs Canada

Inquiétudes concernant l’entrée gratuite dans les parcs nationaux du Canada en 2017 – RCI

Plus de développement commercial et moins de conservation dans les parcs du Canada – RCI