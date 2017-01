Il y avait déjà des êtres humains au Canada il y a 24 000 ans

Selon des travaux de recherche réalisés à l’Université de Montréal, la présence humaine dans le nord de l’Amérique remonterait à 24 000 ans au moment où la dernière ère glaciaire était à son maximum.

Ariane Burke, du Département d’anthropologie, et son étudiante de doctorat Lauriane Bourgeon prolongent donc les résultats de recherches anthropologiques qui depuis une dizaine d’années faisaient remontée la présence humaine en Amérique du Nord non plus a 6 000 ans, mais a une période beaucoup plus ancienne des 10 000 à 12 000 ans voir 14 000 ans.

Les chercheuses canadiennes de l’Université de Montréal avancent l’hypothèse des 24 000 ans de présence humaine dans le nord du continent après avoir analysé au radiocarbone des artéfacts provenant des grottes du Poisson bleu, situées sur les rives de la rivière Bluefish, dans le nord du Yukon.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue PLOS One. L’article est également signé par le docteur Thomas Higham, du Laboratoire de recherche en archéologie et histoire de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, un expert en datation.

La mandibule d’un cheval est datée d’entre 23 000 et 24 000 ans. Photo : Université de Montréal

Une hypothèse controversée il y a une trentaine d’années

Le site de la rivière Bluefish avait déjà fait l’objet de fouilles archéologiques entre 1977 et 1987. La datation d’ossements d’animaux par l’archéologue Jacques Cinq-Mars avait établi l’hypothèse d’une occupation humaine de cette région il y a 30 000 ans.

Cette hypothèse est demeurée controversée dans la communauté scientifique en l’absence d’autres sites confirmant une telle date. En outre, la présence d’ossements d’animaux dans ces grottes ne pouvait être liée hors de tout doute à l’intervention humaine.

La chercheuse Lauriane Bourgeon a analysé pas moins de 36 000 fragments d’os prélevés sur le site et conservés depuis au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau.

Ce travail, réalisé pour certaines pièces au Laboratoire d’écomorphologie et de paléoanthropologie de l’Université de Montréal, a dévoilé des traces d’intervention humaine sur 15 ossements. Une vingtaine d’autres fragments montrent des traces probables d’intervention.

RCI avec les informations d’Alain Labelle de Radio-Canada

