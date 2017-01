Confiance et optimisme règnent chez les entrepreneurs canadiens

Les sondages se succèdent, la conclusion demeure la même : les entrepreneurs, cadres et chefs de direction des grands groupes au Canada entrevoient l’année 2017 sous de bons auspices.

Investissements, croissance, exportations…peu importe l’angle sous lequel on observe la chose, le sentiment est globalement positif. Dans une nouvelle enquête mondiale, PricewaterhouseCoopers (PwC) affirme que les chefs d’entreprises canadiens sont confiants quant aux perspectives de croissance de leurs activités. Une confiance qui s’explique principalement par le fait que 79 % de leur croissance proviendra de leurs activités aux États-Unis. Les États-Unis dont on prédit une bonne santé économique sous la présidence de Trump.

Même si l’imprévisible futur locataire de la Maison continue de semer le doute dans les esprits. Au point que des investisseurs commencent à se poser des questions sur les mesures de croissance annoncées par M. Trump.

La moindre déclaration de Donald Trump peut avoir des effets sur les bourses américaines © Twitter

Une entrevue du magnat de l’immobilier au Wall Street Journal dans laquelle il s’inquiétait de la vigueur du dollar américain a provoqué une soudaine chute du billet vert mardi. La même journée le Dow Jones a perdu 0,30% et le Nasdaq 0,63%. Ce qui freine quelque peu l’effervescence qui s’était emparée des marchés depuis la victoire de M. Trump.

De son côté, la Banque de développement du Canada (BDC) nous apprend que les entrepreneurs d’ici sont tellement confiants qu’ils envisagent d’investir 96,6 milliards de dollars en 2017. Ce qui représente une hausse de 1,6 % par rapport à l’année 2016.

Pierre Cléroux est vice-président chargé de la Recherche et économiste en chef de la BDC

Les entrepreneurs canadiens sont encouragés à ne plus miser uniquement sur les États-Unis © CBC

Le spectre du protectionnisme

L’optimisme d’une bonne partie des chefs de direction canadiens sondés par PwC sur les perspectives de croissance de leur entreprise au cours des 12 prochains mois est cependant tempéré par le spectre de la montée du protectionnisme aux États-Unis.

Bill McFarland, chef de la direction, PwC Canada conseille d’ailleurs aux chefs d’entreprise canadiens de viser la croissance au-delà des États-Unis. Pour cela, ils doivent créer des alliances et des partenariats, rechercher de nouveaux talents, de nouvelles idées et de nouveaux marchés tout en gérant le risque et en stimulant l’innovation.

Lire aussi

Du vent dans les voiles pour les entreprises canadiennes en 2017

Trump : une bonne affaire pour les banques canadiennes

L’ère Trump souffle le chaud et le froid sur les entreprises canadiennes

Bonne santé de l’économie américaine : quel profit pour le Canada?

Banque du Canada : « les vulnérabilités des ménages se sont accentuées »