Écrans canadiens 2017 : 9 nominations pour Juste la fin du monde de Xavier Dolan

L’édition 2017 des prix Écrans canadiens se poursuit. Pas moins de 134 catégories sont ouvertes au concours, avec 100 catégories en télévision, 24 en cinéma et 10 en médias numériques. En cinéma, Juste la fin du monde du réalisateur québécois Xavier Dolan figure parmi les 10 finalistes dans la catégorie des meilleurs films et se distingue avec neuf nominations.

Québec : une présence remarquée

Ce sont en tout 545 productions qui ont été inscrites dans la catégorie télévision, 136 en cinéma (dont 44 longs métrages) et 219 en médias numériques.

Parmi les finalistes dévoilés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, 68 sont du Québec dans les catégories télévision et médias numériques, en plus de 100 finalistes dans la catégorie cinéma.

Vingt-trois films québécois ont obtenu au moins une nomination, parmi lesquels 10 longs métrages de fiction.

Les finalistes de cette année représentent l’authenticité et la diversité des voix et des récits de chez nous. Les nommés dans les catégories en cinéma ne racontent pas seulement des histoires en français et en anglais, mais aussi en mandarin, en atikamekw et en inuktitut. En télévision, les finalistes représentent également un large groupe de Canadiens, et couvrent des sujets aussi variés que les clones, le cancer, les policiers et les Vikings. Les histoires que nous racontons reflètent de plus en plus les expériences diversifiées des Canadiens, et c’est une tendance que nous chérissons tout particulièrement.

– Beth Janson, chef de la direction de l’Académie.

Xavier Dolan et son film Juste la fin du monde parmi les 10 finalistes dans la catégorie meilleur film © Kevin Sweet

Catégorie cinéma : une place de choix pour Juste la fin du monde

Le film de Xavier Dolan figure parmi les 10 finalistes dans la catégorie meilleur film, à côté de 4 autres films québécois : Les mauvaises herbes (Luc Vandal, Lorraine Dufour) , Avant les rues (Chloé Leriche), Race, Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que creuser un tombeau (Hany Ouichou).

Hello Destroyer, Old Stone, Operation Avalanche, Searchers et Weirdos font aussi partie de la liste.

Juste la fin du monde se démarque avec 9 nominations :

Images

Réalisation

Maquillages

Son d’ensemble

Montage sonore

Adaptation

Interprétation masculine

Interprétation féminine dans un rôle de soutien

Meilleur film

Les films qui suivent directement pour le nombre de nominations sont : Race avec 8 nominations, Operation avalanche Weirdos, 6 nominations, Born to Blue et Old Stone : 5 nominations, Hello Destroyer, Worewolf, Two lovers and a Bear, Les mauvaises herbes : 4 nominations; King Dave, Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, Koneline : our land beautiful : 3 nominations.

L’équipe de 19-2 retient l’attention avec la version anglophone de la série qui reçoit 9 nominations © PC / PC / Peter Power

En télévision et médias numériques, c’est la série Orphan Black qui se démarque avec 14 nominations, suivie de la comédie Schitt’s Creek avec 13, de Kim’s Convenience avec 11 et de la version anglophone de la série 19-2 avec 9, tout comme Vikings.

Une seule production québécoise est citée quatre fois dans ces catégories. Il s’agit de Real Detective.

Une réception en honneur aux finalistes dans différentes catégories est prévue le 6 mars simultanément à Montréal et à Toronto pour l’ouverture de la Semaine du Canada à l’écran.

Dans la foulée, le Gala des prix Écrans canadiens 2017 sera animé le 12 mars par Howie Mandel et diffusé en direct sur CBC le 12 mars.

Nous faisons partie d’un des pays les plus riches culturellement au monde. Nous racontons nos histoires comme personne, et réalisons des exploits extraordinaires en cinéma, en télévision et en médias numériques.

– Mario Cecchini, président de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec