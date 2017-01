La technologie qui permettra aux athlètes canadiens de remporter plus de médailles

Il est attendu que les athlètes canadiens aillent plus loin, au sommet de leurs arts, à travers la signature d’un partenariat entre le Comité olympique canadien et SAS Canada, une entreprise spécialisée dans la technologie analytique.

Les promesses de la Plateforme d’analytique

Le Canada prépare activement sa participation aux deux prochains Jeux olympiques d’hiver et d’été qui auront lieu respectivement à Pyongyang, en Corée du Sud en 2018, et à Tokyo, au Japon en 2020.

À travers l’entente qui a été conclue pour une durée de 8 ans, il est question de doter Équipe Canada d’une plateforme analytique performante.

D’après le Comité olympique canadien, il s’agit de la technologie « novatrice » qui permettra aux sportifs canadiens d’optimiser leurs résultats et de se hisser à chaque fois sur le podium.

Il s’agit d’une occasion pour la communauté sportive canadienne de prendre les devants avec l’utilisation de l’analytique pour suivre et améliorer la performance. Volleyball Canada a fait des progrès très intéressants dans ce domaine au cours des dernières années, mais notre sport bénéficierait grandement des ressources avancées d’un leader mondial. Nous sommes emballés par ce partenariat et la façon dont il pourrait aider le volleyball et d’autres sports d’équipe à cerner leurs avantages compétitifs.

– Mark Eckert, président et chef de la direction, Volleyball Canada

Les athlètes olympiques et paralympiques au Parlement du Canada © Comité olympique canadien

À quoi sert une plateforme analytique ?

La plateforme analytique de SAS est présentée comme une source de données riches en informations que les athlètes et leurs entraîneurs pourront exploiter.

En utilisant les renseignements fournis par cette banque de données, les entraîneurs et dirigeants sportifs vont mieux gérer les ressources financières et humaines qui sont à leur disposition, ce qui permettra une meilleure planification, des investissements ciblés, un meilleur suivi des athlètes et le renforcement de leurs programmes d’entraînement.

La plateforme numérique de SAS est comparable à une banque de données qui servira de source de renseignements pour les entraîneurs et les athlètes © IS / iStock

Dans de telles conditions, le Comité espère une amélioration des performances à différents niveaux, l’efficacité du système sportif national et l’enrichissement en termes de médailles qui seront glanées, lors de jeux et autres compétitions olympiques, aussi bien nationales qu’internationales.

Notre travail avec le COC permettra de relever le niveau d’entraînement et le potentiel de performance des athlètes canadiens de calibre international, en misant sur une approche analytique fondée sur les données avant et durant les prochains Jeux olympiques.

– Cameron Dow, président, SAS Canada

La nageuse canadienne Penny Oleksiak pose avec le drapeau canadien lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. © PC / La Presse Canadienne/Frank Gunn

Création d’un Comité consultatif sur l’analytique

Le partenariat avec SAS Canada donnera également lieu à la création d’un Comité consultatif sur l’analytique.

Ce comité se positionne davantage comme un outil fédérateur.

Il permettra de mobiliser les analystes et autres experts du milieu sportif qui vont mener des réflexions et échanger sur la manière d’optimiser l’exploitation des logiciels et services de la plateforme technologique de SAS.

En fin de compte, le partenariat vise à assurer le rayonnement international du Canada, à travers ses athlètes, qui verront leurs capacités s’accroître et leurs aptitudes à remporter des médailles renforcées.

Ce partenariat unique en son genre changera la donne dans le sport de haute performance au Canada. À titre de chef de file mondial de l’analytique, SAS nous procurera la technologie et l’expertise nécessaires pour soutenir un processus décisionnel fondé sur les données probantes afin d’améliorer la performance des athlètes aux Jeux à venir. Nous sommes tout à fait emballés de travailler avec SAS pour aider nos athlètes à remporter plus de médailles.

– Chris Overholt, chef de la direction et secrétaire général, COC

RCI avec le groupe CNW et le Comité olympique canadien