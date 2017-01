OCDE: que le patient (re)devienne la priorité des systèmes de santé

De quelle façon les systèmes de santé peuvent-ils soutenir les soins axés sur le patient dans un contexte marqué par l’évolution des besoins et des attentes ainsi que l’émergence de nouvelles technologies? Cette question était au centre d’un forum stratégique organisé par l’OCDE à Paris. La ministre canadienne de la Santé, Jane Philpott, a pris part aux discussions.



Besoins changeants d’une population vieillissante, taux grandissants de maladies chroniques, nécessité de gérer efficacement les nouvelles technologies de la santé et de faire face aux menaces mondiales pour la santé, etc. sont quelques-uns des défis auxquels plusieurs pays sont confrontés.

Ces défis sont complexes et suscitent de nouvelles pressions sur le gouvernement. C’est pour tenter de réfléchir et de trouver des solutions à ces défis que l’OCDE a tenu ce forum de Paris axé sur le « L’usager au premier plan » et une réunion ministérielle sur le thème « La prochaine génération des réformes de la santé ».

Lors du forum stratégique, la ministre Philpott a souligné, entre autres choses, la nécessité de prendre en considération les soins qui amélioreront véritablement l’état du patient et l’importance d’utiliser la nouvelle technologie pour orienter ces efforts d’une manière durable.

La ministre fédérale de la Santé, Jane Philipott a apprécié les échanges avec ses homologues de l’OCDE © Radio-Canada

Pendant la rencontre ministérielle, Mme Philpott et ses homologues de l’OCDE ont passé en revue quelques enjeux qui découlent de l’intégration des métadonnées aux décisions en matière de politique de santé.

Ils ont aussi examiné la manière d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients grâce à de meilleures données

Selon la ministre canadienne, les inégalités persistantes en matière de santé et les nouvelles menaces interpellent des pays comme le Canada. Ils doivent trouver des moyens d’offrir plus efficacement des soins de santé de grande qualité tout en s’assurant que leurs investissements dans les systèmes de santé améliorent l’état des patients.

Le forum stratégique ainsi que la réunion ministérielle de l’OCDE sur la santé ont été, selon Mme Philpott l’amorce d’un travail collectif pour améliorer l’état des connaissances, partager les expériences et réduire le gaspillage de ressources afin de créer des systèmes axés sur le patient.

Québec doit suivre l’exemple

Réagissant à la déclaration des ministres de la santé de 35 pays à l’issue du Forum de l’OCDE sur l’avenir de la santé, l’Association médicale du Québec (AMQ) estime qu’un message fort a été envoyé au sujet de la pertinence des activités cliniques et de la gestion des ressources dans les différents systèmes de santé.

L’AMQ en profite pour demander au ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, de saisir le « momentum international » pour à son tour, envoyer le message selon lequel la lutte contre la mauvaise gestion des ressources en santé est lancée au Québec.

Le ministre de la Santé du Québec, Gaëtan Barrette est pressé par l’Association médicale du Québec (AMQ) d’emboîter le pas aux ministres des 35 pays qui viennent de se rencontrer à Paris © Radio-Canada

Lire aussi

Transferts en santé : le bras de fer entre Ottawa et les provinces se poursuit

Aider à l’amélioration de la santé mentale au Canada

Les liens entre la crise financière de 2008 et l’augmentation de l’obésité dans l’OCDE