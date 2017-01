Saint-Donat: un sommet économique régional en perspective

La municipalité de Saint-Donat dans la région de Lanaudière connaîtra une effervescence particulière à l’occasion du sommet économique qu’il abritera le 2 juin 2017.

Impact sur l’économie et la création d’emplois

Joé Deslauriers, Maire de Saint-Donat © Mairie de Saint-Donat

Saint-Donat et ses 15 000 habitants profiteront de la passerelle que leur offre ce sommet économique pour mobiliser les acteurs économiques de la région des Laurentides et de Lanaudière autour d’un enjeu majeur : le développement économique.

En le relevant, le maire de la municipalité, Joé Deslauriers, a voulu souligner l’importance de ce sommet qui permettra des échanges fructueux sur différentes thématiques, à l’instar de la récréotouristique, la foresterie et l’acériculture, l’agroalimentaire, le manufacturier et le commerce en détail.

Des thématiques qui, de l’avis du maire, influenceront positivement l’économie et la création des emplois dans la région.

Un événement à Saint-Donat © Mairie de Saint-Donat – Loraine Monette

Présences avantageuses pour l’événement et la localité

La Vice-première ministre du Québec, Lise Thériault, va procéder à l’ouverture officielle du sommet, en tant que responsable de la région de Lanaudière, des PME, de l’Allègement réglementaires et du Développement économique régional.

Le maire confirme également la présence de John Parisella, l’ex-délégué général du Québec à New York, de l’économiste et chroniqueur, René Vézina qui animera le sommet,

Monsieur Deslauriers observe que ces personnalités possèdent chacun beaucoup d’expérience qui sera d’une grande utilité, non seulement pour la réussite du sommet, mais à plus long terme, pour le développement d’outils qui permettront à la municipalité d’attirer des investisseurs et de les maintenir dans la région qui ne manque pas d’atouts.

Parmi les attraits de la région de Saint-Donat, la plage du parc des Pionniers © Mairie de Saint-Donat-Isabelle Sévigny

Le maire relève que la municipalité de Saint-Donat a obtenu sa marque de commerce Parc naturel habité, une première pour une municipalité au Québec et au Canada, et qu’elle est désormais capable de certifier des entreprises qui souhaitent s’y installer.

La municipalité entend tirer avantage de l’expertise d’un groupe représentatif, composé de près de 200 personnes, dont des élus, des acteurs du développement économique, des dirigeants d’entreprises et de toutes les MRC (Municipalités régionales de comté) de la région de Lanaudière, des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et d’Antoine-Labelle, pour donner un nouveau souffle aux activités dans la région.

Des échanges sont prévus entre ces différents acteurs, dans le cadre de conférences et autres ateliers dont les enjeux seront davantage précisés, à la suite de la tournée de préparation du sommet, à la fin du mois de janvier.

Comme l’a expliqué le maire Deslauriers, cette tournée de préparation pré-sommet permettra d’aller à la rencontre des principaux intervenants socio-économiques, des élus et des dirigeants d’entreprises. Ce sera l’occasion de se pencher sur de nouveaux enjeux afin d’anticiper les solutions aux problématiques qui seront celles des municipalités à l’avenir.